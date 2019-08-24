Son Dakika Haberleri: Leylekleri katledenlere tepki
Son Dakika Güncel Haber

Leylekleri katledenlere tepki

38 dakika önce

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil, leylekleri tüfek ile vurarak katleden kişilere tepki gösterdi.

Leylekleri katledenlere tepki, System.String[]

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil, leylekleri tüfek ile vurarak katleden kişilere tepki gösterdi.


Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 3 adet leylek tüfekle vurularak öldürüldü. Leylekleri katleden kişilere Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil sert tepki gösterdi.


Mehmet Sitil, "Leylekleri katleden kişileri kınıyorum. Eti yenilmemesine rağmen sırf keyfi nedenlerden dolayı leylekleri katledilmiş. Bunu insan olan kişi yapmaz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı
Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! Hazal Kaya, Emine Bulut'un ölümünden sonra isyan etti: Küçük kızın gözyaşlarında boğulun Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 09:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leylekleri katledenlere tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]