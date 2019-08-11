Leyleklerin göç yolcuğu başladı

Ağustos ayının sonuna yaklaşırken sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.

Ağustos ayının sonuna yaklaşırken sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Yüzlerce leyleğin göç yolculuğu İstanbul semalarında adeta görsel şölen oluşturdu.



Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya bölgelerine göç eden ve bu nedenle 'Baharın müjdecisi' diye anılan leyleklerin, yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken daha sıcak alanlara yaptığı yolculuk başladı. Göç rotası İstanbul'un tarihi yarım adası olan leyleklerin havadaki eşsiz görüntüsü kameralara yansıdı. Yüzlerce leyleğin İstanbul semalarında aynı rotada kanat çırptığı anlar görsel bir şölen oluşturdu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı