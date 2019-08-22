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Leyleklerin göç zamanı

1 saat önce

Leyleklerin Kadıköy semalarında uçuşları İSTANBUL - Yaz aylarının sona yaklaşmasıyla güneydeki ülkelere doğru kanat çırpan leylekler, göç yolları üzerinde bulunan Kadıköy semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Leyleklerin Kadıköy semalarında uçuşları İSTANBUL - Yaz aylarının sona yaklaşmasıyla güneydeki ülkelere doğru kanat çırpan leylekler, göç yolları üzerinde bulunan Kadıköy semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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