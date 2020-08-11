Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu - Son Dakika

Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu
Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu YAZ mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.
Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu
YAZ mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Aynı yöne kanat çırpan onlarca leylek Turgutlu semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
Her yıl mart ayının sonlarına doğru havaların ısınmaya başlamasıyla sürüler halinde kuzeye göç eden ve 'Baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin tersine göçü başladı. Leyleklerin yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk, Turgutlu'nun Derbent Mahallesi semalarında seyirlik görüntü oluşturdu. Onlarca leyleğin ahenkle aynı yönde kanat çırptığı göç, vatandaşlarca da ilgiyle izlendi. Daireler çizerek adeta veda turu yapan leyleklerin katarı görsel bir şöleni andırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 03:49
Kaynak: DHA
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