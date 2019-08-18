Son Dakika Haberleri: Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
Son Dakika Genel Haber

Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu

55 dakika önce

Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sunduİSTANBUL - Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul semalarında havadan görüntülendi.

Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
İSTANBUL - Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması masalsı görüntüler oluşturdu.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yazın bitmesiyle göç eden leylek sürüleri İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar masalsı görüntüler oluşturdu. Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem olursa en iyimser tabloda bile can kaybı 18 bin olur Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:47:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]