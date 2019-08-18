Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
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Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu İSTANBUL - Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul semalarında havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:54 Kaynak: İHA
Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu İSTANBUL - Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul
semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması masalsı görüntüler oluşturdu.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yazın bitmesiyle göç eden leylek sürüleri İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar masalsı görüntüler oluşturdu. Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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