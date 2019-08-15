Son Dakika Haberleri: Leyleklerin ölme neden araştırılıyor
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Leyleklerin ölme neden araştırılıyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, leyleklerin toplu ölümünün nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, leyleklerin toplu ölümünün nedeni araştırılıyor.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ- Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Demirli Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin yakınlarında, telef olan çok sayıda leylek gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, telef olmuş leyleklerle karşılaştı.
Yaralı olarak bulunan leylekler, tedavisi edilmeleri için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi, telef olan 15 leylek gömüldü.
Leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Süleymanpaşa, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:48 Kaynak: AA
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