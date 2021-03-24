LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2 - Son Dakika

LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2

24.03.2021 14:20
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2, System.String[]

Leyleklerin İstanbul'da otoyollar kenarında göç molası bugün de sürüyor.

Leyleklerin İstanbul'da otoyollar kenarında göç molası bugün de sürüyor.

Kuş Bilimci Ergün Bacak,

"Leylekleri bu kadar sık şehrin için de görmemiz hayra alamet değil. Aynı zamanda son kalmış doğal alanların korunması gerekiyor. Dünyada biz tek değiliz"

Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ/ - -İSTANBUL'da otoyol kenarlarında mola veren leyleklerle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ornitolog Ergün Bacak, "Leylekleri bu kadar sık şehrin için de görmemiz hayra alamet değil. Aynı zamanda son kalmış doğal alanların korunması gerekiyor. Dünyada biz tek değiliz" dedi.

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu. Bu sabah da İstanbul'da benzer manzaralar vardı. Çok sayıda leylek Bağcılar'da otoyol kenarında bulunan yeşillik alanda mola verdi.

"İSTANBUL BOĞAZI LEYLEKLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ornitolog (Kuş bilimci) Ergün Bacak, yol kenarında konaklayan leyleklerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Leyleklerin son zamanlarda daha fazla dikkat çekmeye başladığını söyleyen Ornitolog Ergün Bacak, 'Leylekler binlerce yıldır İstanbul'u kullanıyor. Leylekler Afrika'da kışı yaşıyor. Avrupa'da ürüyor. Özellikle Doğu Avrupa leylek popülasyonunun tamamına yakını İstanbul Boğazı'nı kullanıyor. Çünkü leylekler aktif olarak kanat çırpmayı istemiyor. O yüzden İstanbul Boğazı leylekler için çok önemli. İstanbul'da Mart ortasında başlayıp Haziran sonuna kadar devam eden bir leylek göçü var. İlkbaharda her sene 500 binden fazla leylek İstanbul Boğazı'nı kullanıyor. Özellikle İstanbul'un kuzeyi hem leylekler hem de yırtıcılar için çok önemli" diye konuştu.

'LEYLEKLERİ OTOBAN KENARLARINDA GÖRMEMİZ BÜYÜK TEHLİKE"

Leylekler göç ederken günde 300-400 kilometreye kadar yol aldığını belirten Bacak, 'Leyleklerin üreme alanında kışlama alanları arasında yaklaşık 1 ay gibi bir sürede var. Aynı zamanda leylekler gece göç etmek yerine gündüz göç etmeyi tercih ediyor. Yani leylekler havanın uygun olmadığı zamanlarda kendilerine dinlenme alanları bulmaları lazım. Bu dinlenme yerleri leylekler için sulak alanlar ve çayırlar olabilir. Fakat İstanbul'da son zamanlarda yeşil alan kalmadığı için on binlerce yıldır İstanbul üzerinden geçen leylekler mecburen elektrik direklerine, otoban kenarlarına konmaya başlıyor" dedi.

Bacak, "Artık otoban kenarlarında leylek görmemiz çok normal bir hale geldi. Bu durum hem araç kullananlar için hem de leylekler için çok büyük bir tehlike. Çünkü şehir içerisinde bulunan köpekler, leylekler için çok büyük bir risk. Aynı zamanda araçların leyleklere çarpması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

'LEYLEKLERİN GÖÇ EDEBİLMESİ İÇİN HAVANIN İYİ OLMASI LAZIM"

Doğal alanlar azaldığı için leylekleri daha fazla gördüğümüzü belirten Ergün Bacak, 'Bu yıl diğer yıllara daha soğuk olmasından dolayı leylekler mecburen göçlerine devam edemiyor. ve dinlenme alanlarında daha fazla vakit geçiriyor. Buda bizlerin leylekleri daha sık görmemize neden oluyor. Bizler leyleklerin ürediği, beslendiği yerlerin ortasına girdik. Leylekleri bu kadar sık şehrin için de görmemiz hayra alamet değil. Aynı zamanda son kalmış doğal alanların korunması gerekiyor. Dünyada biz tek değiliz. Yaşayan başka canlılarda var. Biz bu dünyada bu ekosistemin sadece bir parçasıyız. Bu ekosistem büyük bir miktarda hayvanlara ait" diye konuştu.

LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2
LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2

İstanbul Boğazı, TEM Otoyolu, İstanbul, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LEYLEKLERİN OTOYOL KENARINDA GÖÇ MOLASI - 2 - Son Dakika


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