Leyleklerin sonbahar göçü Kumburgaz'da böyle görüntülendi
İSTANBUL - Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye doğru göçe başlayan leylekler, semalarından geçtikleri İstanbul'da görsel şölen oluşturuyor.
Kaynak: İHA
Kumburgaz, İstanbul, Genel, Son Dakika
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