Leyleklerle aralarında bağ oluştu, evini yuvalarına yakın yere yaptı - Son Dakika

Leyleklerle aralarında bağ oluştu, evini yuvalarına yakın yere yaptı

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 50 yıldır aynı direğe gelen leylekler, mahallenin sembolü haline geldi

Vatandaşlar, leyleklerin rahat edebilmeleri için direğe bağlanan telleri kesti

Köyde yaşayan bir vatandaş, leyleklerle aralarında bağ oluştuğunu düşünerek evini hayvanın yuvasına yakın bir yere yaptı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Demetevler köyünde yaklaşık 5 yıldır aynı direğe konan leylekler, köyün maskotu haline geldi. Köylüler de leyleklerin rahat edebilmeleri için direğe bağlanan tüm telleri keserek hayvanların daha rahat bir ortamda yaşamalarını sağladı. Köyde yaşayan bir vatandaş, leyleklerle aralarında bağ oluştuğunu düşünerek evini hayvanın yuvasına yakın bir yere yaptı.

Demetevler köyünde leylekler, 50 yılı aşkın bir süredir aynı direğe konup yuva yapıyor. Kış aylarında göç edip bahar aylarında tekrar bölgeye gelen leylekler aynı direk üzerinde yuva yapmaya devam ediyor. Köyün maskotu haline gelen leyleklerin rahat etmesini isteyen vatandaşlar da hayvanların rahat edebilmesi için direğe bağlanan tüm telleri kesti.

Sonbahar aylarının son dönemlerinde leyleklerin göç ettiğini belirten köy sakinlerinden Mahmut Erdem, leylekleri çok sevdiği için yuvanın bulunduğu direğe yakın yerde kendinse ev yaptığını belirterek, leyleklerin rahatlığı için direğin başındaki telleri kestiklerini söyledi. Erdem, "Bu leylek yuvasında en az bir traktör yükü kadar çalı çırpı var. Bu leylek rahatına çok düşkün. Elektrik direğindeki telleri, 5 yıl önce yuvanın yanması nedeni ile kestik. Leyleğin yuvasında rahat olması için kimsenin yaklaşmasına, gürültü yapmasına izin vermiyoruz. Hatırladığımızdan beri, hatta bizden önce babalarımızın anlattığına göre 50 yıldan fazladır aynı direğin başında yuva var. Leylekler bu yuvaya Mart ayında geliyor. Gelmediği zaman merak ediyoruz ve araştırıyoruz neden gelmedi diye. Burada yavrularını besleyip buradan göç ediyorlar. Yemeğini kolayca etraftan temin edebiliyorlar. Bizler de çevreye yemek bırakarak beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Biz bu leylek yuvasına alıştık. Çocuklarımız buna çok alıştı. Hatta gelip leylek yuvasına yakın bire kendi evimizi yaptık. Bu yakınlarda başka leylek yuvası bulunmuyor. Buraya gelmesinin sebebinin burada rahat olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Aramızda bir sevgi bağı oluştu" dedi.