Son Dakika Haberleri: Lezginka'dan 60. Yıla Özel Gösteri

Lezginka'dan 60. Yıla Özel Gösteri

2 saat önce

Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, 60. yılına özel bir gösteriyle, 25 ve 26 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Lezginka'dan 60. Yıla Özel Gösteri, System.String[]
Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, 60. yılına özel bir gösteriyle, 25 ve 26 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kılıç danslarının, akrobatik şovların ve davul performanslarının yer alacağı program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Topluluk, "Rutullerin Dansı", "Gorski Dansı", "Köyde Şenlik", "Kumukların Dansı", "Dağlıların Dansı", "Nogayların Dansı" ve "Selam Dansı"nın da aralarında olduğu 16 farklı performans sergileyecek.

Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 33 etnik halktan oluşan Dağıstan'ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halk oyunlarından da örnekler sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:15 Kaynak: AA

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