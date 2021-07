Lezita'nın piliç eti ve sakatat ihracatı yüzde 74 arttı - Son Dakika

Salgın etkilerinin sürdüğü dönemde üretimine aralıksız devam eden Lezita, Türkiye'den yapılan toplam piliç eti ve sakatatı ihracatının yüzde 5 arttığı 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde aynı ürün grubunda yüzde 74'lük ihracat artışıyla öne çıktı

Lezita açıklamasına göre, şirket, Türkiye'den piliç eti ve işlenmiş ürün ihracatındaki performansıyla dikkati çekti. Marka, Türkiye'den yapılan toplam piliç eti ve sakatatı ihracatının yüzde 5 arttığı 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde aynı ürün grubunda yüzde 74'lük ihracat artışıyla öne çıktı. Aynı dönemde Lezita'nın geçen yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin toplam piliç eti ve sakatatı ihracatında yüzde 3 olan payı da yaklaşık iki kat artış göstererek bu yılın ayını döneminde yüzde 5,5'e yükseldi.

Yine aynı dönemde Türkiye'nin toplam şarküteri ürünleri ihracatı yüzde 45 artarken, Lezita'nın bu ürün grubundaki ihracatı da yüzde 139 artış gösterdi. Bu dönemde Lezita'nın, Türkiye'nin toplam şarküteri ürünleri ihracatına katkısı da yüzde 11'den yüzde 18,4,'e yükseldi.

Pratik ürün pazarının Türkiye genelinde yüzde 26 büyüme gösterdiği bu dönemde, Lezita Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı bir rakama ulaşarak yüzde 51'lik bir büyüme sağladı. Şirket, 2020'de yüzde 59 olan Türkiye'nin pratik ürün ihracatındaki payını da yükseltti ve bu dönemde Türkiye'den yapılan toplam pratik ürün ihracatının yüzde 71,4'ü Lezita tarafından gerçekleştirildi.

1,35 milyar TL'lik yeni yatırımla şirketin istihdam sayısı 7 bini aşacak

Diğer yandan Lezita, iç ve dış pazardaki artan talebi karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek hedefiyle Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçireceğini duyurmuştu. 1,35 milyar TL'lik yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi'nin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor.

Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi, bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (kaplamalı ürünler şarküteri, köfte, döner) hatlarından oluşacak.

Yeni tesisin üretime geçmesiyle Lezita'nın toplam çalışan sayısı 7 bini aşacak.

"Yılda 300 bin ton piliç eti üretim kapasitesine ulaşacağız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, "Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş'ta 200 bin metrekarelik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimiz ilk aşamada 150 bin ton/yıl piliç eti, 35 bin ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton/yıl piliç eti, 75 bin ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş'ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin metrekarelik alanda Broiler yem fabrikası ve 80 bin metrekarelik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde'de 40 bin metrekarelik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde'de toplam 400 bin metrekarelik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon avro olacak. Hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni yatırımımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül de yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bayilere ürün sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ergül, "İzmir Kemalpaşa'daki üretim tesisimizde üretime tam kapasite devam ediyoruz. Lezita olarak günden güne artan iç ve dış pazardaki talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek adına hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesisi, markamızın önemli ihracat pazarlarından Orta Doğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlıyor. Mevcut tesisimiz ve aynı kapasitedeki yeni tesis ile üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Lezita Kahramanmaraş tesisimiz ile bölgede doğrudan 3 binden fazla, dolaylı olarak ise on binlerce kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.