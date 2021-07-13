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Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli - Son Dakika

Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli

13.07.2021 10:15

Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli Kurban etiyle sucuk yapmak isteyen vatandaşlara baharat önerileri Baharat satın alırken güvenilir noktalardan alışveriş yapılmalı Aktar Tuncay Tezcan;

Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli

Kurban etiyle sucuk yapmak isteyen vatandaşlara baharat önerileri

Baharat satın alırken güvenilir noktalardan alışveriş yapılmalı

Aktar Tuncay Tezcan;

"Fiyatları düşürmek için bazı hilelere başvuranlar oluyor"

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban etini sucuk yapmakla değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi baharatları hangi miktarlarda kullanacaklarını öğrenmek ve satın almak amacıyla baharatçıların yolunu tuttu.

Vatandaşlar, kurban etlerinin belli bir bölümünü ihtiyacı olan kişilere dağıttıktan sonra ellerinde kalanları bazı yöntemlerle değerlendiriyor. Hem daha uzun süreli saklanabilmesi, hem de çoğu kişinin damak tadına uyması nedeniyle sucuk yapımı, en çok tercih edilen yöntemlerden biri olarak biliniyor. Ellerinde kalan kurban etleri ile sucuk yapmak isteyen vatandaşlar ise aktar ve baharatçılara yoğun ilgi gösteriyor. Sucuk yapımında kullanılan baharatları ve miktarları hakkında bilgi veren aktar Tuncay Tezcan, vatandaşların baharat alırken güvenilir noktalardan alışveriş yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Bayram yaklaştı, piyasa hareketlendi"

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini yapmaya Türkiye'ye gelmesinin piyasayı hareketlendirdiğini söyleyen aktar Tuncay Tezcan, çarşıdaki işlerin açıldığını belirtti. Gün içerisinde kendilerine sık sık kurban etini değerlendirme yollarının sorulduğunu aktaran Tezcan, "Kurban bayramı yaklaştı. Piyasalar hareketlendi. Avrupa'da çalışan Türk vatandaşlarımız da tatillerini yapmaya Türkiye'ye geliyorlar. Onların da gelmesiyle birlikte çarşımız hareketlendi. Önümüz Kurban Bayramı olduğu için özellikle 'Kurban etini nasıl kullanabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Bu kurban etlerini kullanırken nasıl baharatlarla terbiye edebiliriz? Nasıl özel karışımlar hazırlanır?' gibi talepler arttı" diye konuştu.

Sucuk yapımında hangi baharatlar ne miktarlarda kullanılmalı?

Vatandaşların özellikle sucuk yapımına yöneldiğini dile getiren aktar Tuncay Tezcan, kendilerine yöneltilen bazı sorulardan bahsetti. Sucuk yapımında kullanılan baharatlar ve miktarları hakkında konuşan Tezcan, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte 'Sucuk baharatları nelerdir?', 'Nasıl sucuk hazırlanır?', 'Sucuk yapılırken kurban etinin içerisine neler katılır?', 'Köfte hazırlamak için ne gibi baharatlar, ne gibi spesiyaller kullanılır?' gibi sorular geliyor. Anadolu insanımız artan kurban etlerini özellikle sucuk olarak değerlendiriyor. Bunlarda da kimyon, karabiber, toz biber, yenibahar, kişniş, sarımsak tozu, tuz gibi baharatlar kullanıyorlar. Bunlar için de güzel bir spesiyal baharat hazırlayıp kurbanda arttırdıkları etlerle uzun vadede kullanabilecekleri sucuklar hazırlıyorlar. 10 kilogram kıyma ile sucuk yapmak isteyen vatandaşlarımız; 200 gram kimyon, 200 gram acı veya tatlı toz biber olabilir. Kendi damak tatlarına göre istedikleri acılıkta katabilirler, yaklaşık 50 gram karabiber, 50 gram yenibahar, 40 gram çemen, 40 gram kişniş, 200 gram tuz ki kilo başına 20 gramdır, sarımsak kullanacaklarsa 200 gram sarımsak, sarımsak tozu tercih edeceklerse 100 gram sarımsak tozu ile güzel bir harman yapıp sucuklarını hazırlayabilirler."

"Güvenilir noktalardan alışveriş yapmak önemli"

Baharat satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değinen aktar Tezcan, alışverişlerin güvenilir noktalardan yapılması gerektiğine dikkat çekti. Baharat satıcılarının ürünleri daha ucuza satabilmek adına bazı hilelere başvurduğunu, bu hilelerin sağlığa zararlı olmasa da yemeklerdeki lezzete etki ettiğini belirten Tezcan, "Özellikle baharat alımlarında dikkat etmeleri gerekiyor. İyi, leziz bir sucuk yiyebilmek için veya evde yemeklerinde kullandıkları baharatların kaliteli olması için başta güvendikleri noktalardan alışveriş yapmaları lazım. Şu anda piyasalar hareketlendiği için art niyetli kişiler de çıkabiliyor. İyi bir baharatın kilosu 80-90 TL fiyatlarındayken daha uygun fiyatlara satabiliyorlar, tabi bunların içerisinde katkı maddeleri oluyor. Tamamen doğal iyi bir karabiberi, toz biberi, güvendikleri yerlerden alsınlar. Fiyatları düşürmek için toz biberlerin içerisine bizim bildiğimiz buğday kepeği, karabiberin içerisine ise bulgur katıyorlar. Belki insan sağlığına zararlı değil ama baharatın özelliği kayboluyor, istedikleri damak tadını yakalayamıyorlar. Fiyatı uygun diye tercih ettikleri baharatlardan ileride sıkıntı yaşamasınlar" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar hakkında da konuşan aktar Tuncay Tezcan, geçen seneye göre herhangi bir değişiklik olmadığını, sucuk harcının kilogramının önceki yıl da olduğu gibi 60 TL'ye satıldığını dile getirdi.

Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli
Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli
Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli
Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli
Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli

Kurban Bayramı, Türkiye, Bayram, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Leziz bir sucuk yapmak için baharat seçimi önemli - Son Dakika


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