Son Dakika Haberleri: Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
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Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı

32 dakika önce

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın restoranı Lezzet Arası, Mersin'de hizmete açtı.

Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın restoranı Lezzet Arası, Mersin'de hizmete açtı.

CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, açılışta yaptığı konuşmada, hiper, süper, mini formatlarla 21 marketle Mersinlilere hizmet verdiklerini belirtti.

CarrefourSA'nın perakende sektöründe her zaman öncü olduğunu ifade eden Arpacı, keyifli ve hesaplı alışverişin merkezi olmak istediklerini dile getirdi.

Arpacı, yenilikçi hizmetleri sunmaya devam ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Lezzet Arası'nda bize has organik ürünler bulunuyor. Ekşi ve mayalı ürünleri burada bulabilirsiniz. Meyve sebzede yerli ürünleri tercih edip tazeliğe önem veriyoruz. Balık reyonunda iddialıyız. Sezonda 80 çeşit balık sunuyoruz. Burada uzman personelimiz temizleme, ayıklama ve paketleme yapıyor. Kasapta iddialıyız. Bu reyonumuzda mahalle kasabı olmak istiyoruz. Lezzet Arası'nı kurgularken hem yeni trend hem de bizi biz yapan geleneklerimizi göz ardı etmememiz gerekiyordu. Burada müşterilerimizin seçme özgürlüğü olacak. Müşterilerimiz balık ve kasap reyonlarından aldıkları ürünleri ücret ödemeden, uzman personellerimizin pişirimiyle masaya servis edilecek. Herhangi hizmet almıyoruz. Kalitenin yanında uygun fiyat da var. Biz geleneksel mutfağımızı koruyalım istedik. Burada her gün 20 çeşit sulu yemek bulabilirsiniz. Türkiye'nin en hesaplı lokantasıyız. Bunun yanında tazelik ve kalite var."

Şef Vedat Başaran ise Lezzet Arası'ndaki ürünlerin taze, sağlıklı ve uygun bütçeli olduğunu kaydetti.

Sabancı Holding, Carrefour, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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