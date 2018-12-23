Son Dakika Haberleri: Lezzet, Eğlence ve Alışveriş Birarada

Lezzet, Eğlence ve Alışveriş Birarada

2 saat önce

Manisa'nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yaptığı Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri ve Yemek Şenliği etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Lezzet, Eğlence ve Alışveriş Birarada, System.String[]
Manisa'nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yaptığı Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri ve Yemek Şenliği etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Manisa'nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yaptığı Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri ve Yemek Şenliği etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Manisa Fuar Merkezi'nde 100'den fazla standın yer aldığı Manisa Fuar Merkezi'ne gelen vatandaşlar eğlence ile dolu alışverişin tadını çıkarıyor. Birbirinden farklı hediyelik eşyanın görücüye çıktığı etkinlikte, vatandaşlar yöreye özgü baklava, Antep fıstığı, kebap, kuru dolma ve acı biberleri tatma fırsatı yakalıyor. Fuar Merkezi'nde 100'den fazla standın açıldığı etkinlik kapsamında düzenlenen sirkte, çocuklar eğlence şansı yakalıyor.

Manisalıların ilgiyle karşıladığı Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri ve Yemek Şenliği, 30 Aralık Pazar güne kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:07 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Manisa, Gaziantep, Güncel
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