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Lezzet treni

55 dakika önce

Adana'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' kapsamında Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Mahallesi'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi.

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Adana'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' kapsamında Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Mahallesi'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi.


Adana Valiliğinin ev sahipliğinde bu yıl Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla üçüncüsü organize edilen 'Uluslarası Adana Lezzet Festivali' bugün Merkez Park'ta başlıyor. Festival kapsamında sabah 08.45'de Adana Tren Garı'nda lezzet treni kalktı. Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, gurmelerin, şeflerin, sosyal medya fenomenlerinin ve gazetecilerin olduğu yaklaşık 250 kişi Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Mahallesi'ne gitti.


Burada kahvaltı yapıp, fotoğraf çekilen ekip daha sonra Karaisalı ilçesinde bulunan Varda Köprüsü'ne geçti. Köprüde de yaklaşık 1 saat fotoğraf çekip vakit geçiren ekip daha sonra Adana'ya döndü. - ADANA

Akdeniz, Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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