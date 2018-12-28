Son Dakika Haberleri: Lezzet Turları' Projesi Uşak'ta Hayata Geçirildi

Lezzet Turları' Projesi Uşak'ta Hayata Geçirildi

19 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Aşçılık Kulübü 'Lezzet Turları' projesini başlattı.

Lezzet Turları' Projesi Uşak'ta Hayata Geçirildi, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Aşçılık Kulübü 'Lezzet Turları' projesini başlattı. Grup proje kapsamında ilk ziyaretini AÖF Uşak il Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık'ın öncülüğünde tarhana satışı yapan bir restorana yaptı.

Uşak'ın çeşitli yerlerinden gelen kulüp üyeleri akşam yemeğinde buluştukları restoranda bir süre sohbet etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mıdık, projenin oluşumu hakkında bilgiler verdi. Mıdık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Aşçılık Kulübü'nün 2018-2019 eğitim öğretim yılında kendi aralarında konuşarak, tartışarak böyle bir projeye karar verdiğini ve kendisinin de bu oluşumu desteklediğini belirtti. Mıdık, "Biliyorsunuz Uşak hizmet sektörünün en zayıf olduğu illerden bir tanesi, başkanımız da burada. Amacımız Üniversite olarak kulüp marifetiyle Uşak'ta mutfak kültürünün yerleşmesini özellikle yöresel yemeklerimizin yerleşmesini istediğimiz için böyle bir proje hazırladık" dedi.

Mıdık konuşmasının sonunda projenin ilk ayağına katılan Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atalay Savaş'a teşekkür etti. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:00 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Uşak, Yaşam
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