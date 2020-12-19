Lezzeti Avrupa'ya açıldı - Son Dakika

Lezzeti Avrupa'ya açıldı

19.12.2020 09:40

Lezzeti Avrupa'ya açıldı Yaptıkları pideler Fransa, Avusturalya ve Almanya'ya gidiyor Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Mahmut, Hasan ve Tayfun Temiz kardeşler 20 yıl önce babasından gördükleri mesleğe merak salıp pideci dükkanı açtılar.

Lezzeti Avrupa'ya açıldı

Yaptıkları pideler Fransa, Avusturalya ve Almanya'ya gidiyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Mahmut, Hasan ve Tayfun Temiz kardeşler 20 yıl önce babasından gördükleri mesleğe merak salıp pideci dükkanı açtılar. Yaptıkları pideler Fransa, Avusturalya ve Almanya'ya gidiyor.

Babalarının mesleğe ilk olarak amcalarıyla birlikte Merzifon ilçesinde fırıncılık yaparak başlamasıyla bu mesleğe ilgi duydukları, daha sonralarda da 2 kardeşin Hasan ve Tayfun Temiz kardeşlerin amcalarının yanında Tokat'ın Erbaa ilçesinde açtığı pide dükkanında çalışmaya başlamasıyla mesleğe ilk adımlarını attılar.

Erbaa'da devam ettirdikleri pidecilik işini Taşova'da dükkan açarak devam ettiren 3 kardeş amca oğullarıyla 13 yıl birlikte çalıştıktan sonra kendi dükkanlarını açtılar. Açtıkları dükkanda 7 yıldır ilçenin ve diğer illerin sevilen lezzetlerini yapan kardeşler daha sonra yaptıkları lezzetleri Avrupa'ya taşıdı. Yazın gelen gurbetçilere, dükkanlarında yaptıkları cevizli katmer, haşhaşlı katmer ve pideleri Fransa'ya, Avusturalya'ya ve Almanya'ya göndermeye başladılar.

Pideci Mahmut Temiz (41), "20 senedir bu için içindeyiz. Üç birader olarak 2000'de başladık. Beşinci ayın beşi. 13 sene başka bir dükkanda bu işi devam ettirdik Taşova'da. 13 sene sonra 2013'ü 12. ayında Taşova'da devam ettik. Aynı şekilde işimizi yaparak, iddia ederek her zaman bir numara olmaya uğraştık. Yani servisimizle, temizliğimizle, personelimizle en güzelini yapmaya uğraşıyoruz. Taşova'mız için güler yüz tatlı dil, işimizde kalite her zaman taviz vermedik bu konuda. Babamız amcamla birlikte Merzifon'da fırın işi yaparlardı. Ekmek Fırını olarak devam ettiler. Bizde amcadan babadan gelen işi devam ettirip pide üzerinde devam etmeye çalıştık. Bu şekilde de devam ediyoruz. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız da devam eder bu işe. Buranın kültürel olarak katmeri çok meşhurdur. Cevizli Katmer, Haşhaşlı katmer. Bunları da işte Almanya'dan gelen şeylerini tatilcilerimiz alıp götürüyorlar. İstanbul'a kadar servisimiz uzanıyor. Erzincan karayolu üzerinden gelip geçen müşterilerimiz var İstanbul'a. Arkadaşlar gelip burada dinlenip güzel yine aile ortamında yemeklerini yiyip, yine yollarına devam edebiliyorlar. Güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani buradan İstanbul'a pide isteseler akşam veriyoruz, sabah kahvaltı da yiyebiliyor" dedi.

Korona virüsten işletmesinin etkilendiğini söyleyen Mahmut Temiz, "Tabii ki genel olarak Taşova çevresinde her tarafta bunu bütün dünyada oldu. Tabii ki etkilendik ama biz de müşterilerinizi bu şekilde mağdur etmedik. En iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Siz evinizde kalın dedik, biz servisimizi yaparız dedik. Aynı şekilde kuryelerimizle köylere dahi servisimizi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor en hijyenik şekilde" diye konuştu.

Pideci kardeşi Tayfun Temiz (39), "Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün hizmet sektörünün içerisindeyiz. Severek yapıyoruz tabii işimizi. Bizimki aile şirketi 3 kardeş ve çocuklarınıza beraber bu hizmet verme gayreti içerisindeyiz. Bizim için en önemli şey müşterinin memnun kalması, müşteri hizmetidir. Yani biz her şeyden önce ona çok dikkat ediyoruz. Temizliğe çok dikkat ediyoruz. Yaklaşık 15 personelimizle bu hizmet sektörü gayreti içerisindeyiz. Lise yıllarında bizim amca oğullarının yanında okul döneminde heveslendim tabii bu işe bilader de bu işe çok verimliydi, yatkındı. Dolayısıyla fikir birliği yaparak ta sene 2000'de Taşova'ya dükkanımızı açtık. Tabii ortak açtık, dolayısıyla ortağımızla 13 yıl çalıştıktan sonra 2013'te burada toplanmış bulunmaktayız. 2013'ten günümüz 2020'ye kadar 7 yıldır burada hizmet veriyoruz. Cevizli katmerimiz özellikle kaşarlı katmerimiz kahvaltılarda meşhur kaşarlı katmerlerimiz var. Özellikle yurt dışından gelen tatilcilerimizi gurbetçilerimizi bunlara çok hassasiyet gösteriyorlar. Biz bunları koliliyoruz, güzel ambalajlıyoruz. Biz Taşova'nın tadını şu anda Türkiye'nin bütün illerine gönderdiğimi iddia ediyorum. Özellikle Fransa yurt dışı olarak da Almanya, Fransa, Avusturalya'da katmerlerimi gönderdim" ifadelerini kullandı.

Lezzeti Avrupa'ya açıldı
Lezzeti Avrupa'ya açıldı
Lezzeti Avrupa'ya açıldı
Lezzeti Avrupa'ya açıldı
Lezzeti Avrupa'ya açıldı
Lezzeti Avrupa'ya açıldı

Cevizli, Fransa, Amasya, Taşova, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lezzeti Avrupa'ya açıldı - Son Dakika Ekonomi


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