Lezzeti beğenilen 'Spil Karası'nın üretimi ülke genelinde yaygınlaşıyor

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yolu ile elde edilen ve yapılan anketle ismi belirlenen 'Spil Karası' üzümü, Manisa'nın yanı sıra artık Aydın, Mersin, Adana, Niğde, Ankara, Tokat ve Tekirdağ illerinde üretilmeye başlandı. Salkım ağırlığı 450 gramı bulan ve çekirdekli bir tür olan Spil karası üzüm çeşidinin üretiminin artmasıyla birlikte ülke ekonomisine katma değer sağlaması hedefleniyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce melezleme yolu ile elde edilen, erkenci özellikler taşıyan çekirdekli, mavi-siyah renkli bir üzüm olan Spil karası üzüm çeşidinde hasat başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, çeşidin Manisa'nın yanı sıra Aydın, Mersin, Adana, Niğde, Ankara, Tokat ve Tekirdağ illerindeki örnek bağlarda üretiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek, olumlu sonuçlar alınmaya başladığını duyurdu. Ünal, melezleme yöntemi ile 13 bin adet fert üzerinde yeni çeşit elde etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Ünal, şöyle devam etti: "Günümüze kadar bu fertler arasından 102 adet çeşit aday adayı belirledik ve 12 adedinin tescili tamamlandı. Bu çeşitlerden birisi olan Spil karası üzüm çeşidinin ismi anket yoluyla üreticilerimize danışılarak karar verildi. Çeşidin kısa özellikleri sosyal medya hesaplarında yayınlanmış, yüksek katılımla en fazla oyu alarak bu günkü ismi verilmiş ve ülke tarımının hizmetine sunulmuştur. Spil karası üzüm çeşidi çok erken dönemde olgunlaşması ile öne çıkmaktadır. Yüksek verimli olması ve rakiplerine göre kalite özelliklerinin daha iyi olması ile rağbet görmektedir. Çekirdekli, mavi-siyah renkli, 400-450 gram salkım ağırlığına sahip olan çeşidin verimi 2 bin-3 bin 800 kilogram arasındadır. Çeşidin yayım çalışmaları Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından halen devam etmektedir. Başta Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde yürütülen projeler vasıtasıyla çeşidin yayımı yapılmaktadır. Manisa dışında Aydın, Mersin, Adana, Niğde, Ankara, Tokat, Tekirdağ gibi birçok ilimizde bağ tesisleri gerçekleştirilmiş ve olumlu dönüşler alınmaya başlanmıştır. Çeşidin yaygınlaşmasının ardından ihracı yapılarak, ülke ekonomisine katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" - MANİSA