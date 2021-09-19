Üye Girişi
Lezzeti küflendikçe artıyor - Son Dakika

Lezzeti küflendikçe artıyor

19.09.2021 10:06

UNESCO tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından coğrafi işaret alınarak tescillenen 'Antakya küflü sürkü (çökelek)' yoğun talep görüyor.

UNESCO tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından coğrafi işaret alınarak tescillenen 'Antakya küflü sürkü (çökelek)' yoğun talep görüyor.

Tescilli yöresel lezzet olan çökeleğin tane fiyatı 3 TL'den satılırken, küflü çökeleğin fiyatı ise 5 TL'den alıcı buluyor. Tarihi Uzun Çarşı'da satılan ve küflendikçe lezzeti artan sürk, vazgeçilmez yöresel ürünler arasında yer alıyor. Baharatçı Evren Eraslan, Hatay yöresinin en çok tercih ettiği kahvaltı çeşidi olan sürk çökeleğinin hemen hemen her evde yapıldığını, aperatif olarak da sofralarda eksik olmayan yöresel lezzetlerden biri olduğunu söyledi. Sürk çökeleğinin içerisindeki baharatlar sayesinde piştikçe ve küflendikçe kalitesi ile lezzetinin arttığını vurgulayan Eraslan, "Sürk çökeleğimizin içerisindeki baharatlar, karabiber, yenibahar, muska cevizi, karanfil, tarçın başta olmak üzere kimyon, kişniş, Antakya dağ kekiği ve çörek otu ile beraber zenginleştirilip çok çeşitli baharatlarla beraber beyaz sürkün yani çökeleğin pişmesini sağlıyoruz. Genelde şehir dışarısından gelen misafirlerimizin de en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. İçerisindeki zengin baharatlar ve çok besleyici ürünler sayesinde kahvaltılarda vücut direncini arttırdığı için özellikle kış aylarında daha çok tüketiliyor. Tam küflü olan kış aylarında, diğer taze olan çökelekler ise yaz aylarında tercih ediliyor. Fiyat olarak da tane 5 lira, kilogram olarakta 30 liradan satışı yapılıyor" dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar ise, "Sürk yağsız sütten yapıldığı için beslenme açısından önemli. İçerisinde bulunan baharatlardan dolayı antioksidan özelliği gösterebilmekte" dedi.

Hatay'ın süt ürünlerinin oldukça değişik olduğunu ve Türkiye'deki diğer süt ürünlerine benzemediğini ifade eden Prof. Dr. Avşar, "Bunların en önemlisi de sürk. Sürkün çok önemli özellikleri var. Günümüz toplumlarında beslenmesine önem veren kitleler için oldukça aromatik bir peynir çeşididir. Yöresel olarak pişmiş denilen sürkün bir de küflenme aşaması vardır. Kendi kendine küflendirilen sürklerin aroması giderek artmakta. Bunun da sebebi üzerinde bulunan küflerin salgıladıkları enzimlerin peynirin iç kısmına doğru gidip orada olgunlaşma sürecini hızlandırmasıdır. Dolayısıyla o lezzet, koku ve aroma bu küflerin sayesinde meydana gelmektedir. Sürkün sadece protein içermesi ve lezzetinden dolayı hem gastronomi turizmi için hem de gelecekle coğrafi işaret aldığından dolayı bu yöreye tescillenmiş oldu. Bu durum da Hatay dışındaki bu ürünü kimsenin üretmesi artık mümkün değil. Bu Hatay yöresine ekonomik bir avantaj sağlıyor" diye konuştu

Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor

Türk Lirası, Gastronomi, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lezzeti küflendikçe artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz 12:20 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı 10:39 Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar 09:48 Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar
09:35 "Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

Son Dakika Haberleri
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:49 Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi         
12:21
HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak         
12:13
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim         
11:48
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri         
10:36
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Lezzeti küflendikçe artıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement