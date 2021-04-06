Lezzeti ve geleneğiyle Konyalıların baş tacı "yağ somunu" - Son Dakika

Lezzeti ve geleneğiyle Konyalıların baş tacı "yağ somunu"

06.04.2021 11:01
Lezzeti ve geleneğiyle Konyalıların baş tacı

Konya'nın yemek kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan, "Anadolu'nun pizzası" olarak da anılan yağ somunu, lezzetiyle damaklarda eşsiz tatlar bırakıyor.

Konya'nın yemek kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan, "Anadolu'nun pizzası" olarak da anılan yağ somunu, lezzetiyle damaklarda eşsiz tatlar bırakıyor.

Tarihi ve kültürel birçok destinasyonu ziyaret etmek amacıyla Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, aynı zamanda gastronomi şehri olan kentin ünlü lezzetlerinden yağ somununu tatmadan gitmiyor.

Konya halkınca da yoğun tüketilen ve özellikle sabah namazından sonra tercih edilen lezzeti, ustaları büyük bir özveriyle kahvaltılara yetiştiriyor.

Hünerli ellerde enfes bir tada dönüşen yağ somunu, fırından çıktığı anda eşsiz kokusuyla etrafı sarıyor.

Mayalı etli ekmek hamurundan hazırlanan somun, taş fırında bir süre pişirildikten sonra bol miktarda tereyağıyla buluşturularak tercihe göre içi hazırlanıyor. Tekrar üzerine eritilmiş tereyağı sürülüp bol miktarda susam ve çörekotu atılan yağ somunu yeniden fırına sürülerek iyice kızardıktan sonra servise hazır hale geliyor.

Vatandaşların isteğine göre küflü peynirli, tulum peynirli, pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, ballı, helvalı gibi 10 farklı çeşitte yapılan yağ somunu, adını içine ve üstüne bol miktarda sürülen tereyağından alıyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 17 yıldır bu lezzeti damaklarla buluşturan Vehbi Işıklı, AA muhabirine, yağ somununa daha çok sabah namazına gelen ve iş yerini erken saatlerde açan vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu yöresel pide çeşidini sabahın erken saatlerinde yemenin kentte bir gelenek haline geldiğini belirten Işıklı, günün ilerleyen saatlerinde tatmak isteyenlere de bunu yaptıklarını dile getirdi.

Yağ somununun Konyalıların vazgeçilmez bir kahvaltısı olduğunu kaydeden Işıklı, "Son yıllarda ünü Türkiye geneline yayıldı. Şu aralar pandemiden pek fazla olmuyor ama bu lezzeti tatmaya Konya'ya gelen çok insan var. Paket isteyenler oluyor. Yapıp gönderiyoruz." diye konuştu.

"Yiyen bağımlısı oluyor"

Işıklı, damak zevkine göre yağ somununda iç malzemesinin çeşitlilik gösterdiğine, hepsinin de birbirinden lezzetli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Konya'nın meşhur bir küflü peyniri var. Yağ somununun en revaçta olan çeşidi de klasik küflü peynirle yapılan... Deri tulum ve kaşarla yapılan da seviliyor. Çeşit çok ama geçmişten geleni ve bunun gelenekseli küflü peynirle yapılanı. Pastırmalısı, sucuklusu, kavurmalısı var. Bunların hepsini karıştırdığımız bir çeşit var mesela. Adına 'atom' diyoruz. Yiyen bağımlısı oluyor. Ballısı, helvalısı var. İsteğe göre değişiyor. Yaklaşık on çeşit yapıyoruz."

Yağ somununun büyük bir keyifle tüketildiğini vurgulayan Işıklı, özellikle ilk defa yiyenlerin "Böyle bir lezzet yok. Allah'ım bu nasıl bir lezzet, nasıl güzel bir şey" gibi ilginç tepkilerine şahit olduklarını ifade ederek, "Sabah namazını kılan arkadaş grupları çok gelir. 'Bir yağ somunu yiyelim, çay içelim, muhabbet edelim' derler. Eski muhabbetlerle eski dostlukları yad ederler. Bu Konya'nın bir geleneğidir." ifadesini kullandı.

Gastronomi, Türkiye, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Lezzeti ve geleneğiyle Konyalıların baş tacı 'yağ somunu' - Son Dakika


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