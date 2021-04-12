Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçmişte un ihtiyacını karşılamak için kullanılan su değirmenleri gelişen teknolojiyle birlikte tarihe karışmamak için direnirken, lezzetini bilen ise bu değirmenden vazgeçemiyor.

Su değirmenlerinin gür sesi yerini sessizliğe bırakırken, Ordu genelinde birkaç değirmen faaliyetini devam ettiriyor. Günümüzde az da olsa varlığını sürdüren su değirmenlerinin sahipleri, değirmenlerinin bakımını ve tamirini yaparak çalışır vaziyette hazır tutuyor. Geçmiş yıllarda yoğunluk nedeniyle değirmende sırayla mısır öğütüldüğünü belirten değirmen sahipleri göç nedeniyle köylerin boşalması ve mısır tarımının yapılmamasının değirmenleri susturduğunu söylüyor.

Fatsa'ya bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan su değirmeni halen faaliyetini sürdürürken değirmen sahibi Ahmet Çakmak, "Dedemin mirası olduğu için değirmenimizi kapatmıyoruz. Değirmenimizi kullanmaya çalışan vatandaşlara da ücretsiz olarak çalıştırıyoruz" dedi.

Lezzetini bilen su değirmeninden vazgeçemiyor

Mısır ununu elemek için kullanılan su değirmenine eski ilginin olmadığını söyleyen Çakmak, "Unun lezzeti çok ayrı. Bu tip değirmenlerin sayısı çok az bu bölgede. Lezzetini bilen su değirmenlerinden vazgeçemiyor. Eskiden mısır ununu eğitmeleri için köylüler sıra bekliyordu. Bizlerde onlara randevu veriyorduk. Şimdi ise biz bile değirmene gelemiyoruz" dedi. - ORDU