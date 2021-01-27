Lezzetini Istrancalar'da yetişen zengin bitkilerden alan Kırklareli peyniri tescillendi - Son Dakika

Tadıyla ünlü, 16 ülkeye ihraç edilen Kırklareli beyaz peyniri coğrafi işaret aldı.

Temiz havası ve yeşil doğasıyla ün salan Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünde beslenen büyük ve küçükbaş hayvanlardan Avrupa standartlarında elde edilen süt ile üretilen Kırklareli peyniri, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırklareli Ticaret Borsası iş birliğinde yapılan başvurunun değerlendirilmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tesciliyle kente özgü yöntemlerle üretilen peynirin artık tanınırlığının artacağına inandığını söyledi.

Peynirin markalaşması ve korunması açısından coğrafi işaretin önemli olduğunu anlatan Ilık, zorlu bir sürecin tamamlandığını ve peynirin marka değerini hem ülke çapına hem de dünya çapına yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Gastronomi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi değerleri olan peynirde markalaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Ilık, "Coğrafi işaret bu tescilin ilelebet korunmasını sağlayacak. Coğrafi işaret ürünün tanınmasının yanı sıra bölgede tarımsal çeşitliliği de arttıracak, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak, bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Kırklareli peyniri artık başka isimlerle satılamayacak"

Türkiye'nin bir çok yerinde Kırklareli peynirinin değişik isimlerle satıldığını, bu süreçten sonra satışlarda başka isimlerin kullanılamayacağını vurgulayan Ilık, Kırklareli peynirinin artık daha ön plana çıkacağını dile getirdi.

Kırklareli peynirinin damak lezzetinin hiçbir üründe olmadığını dile getiren Ilık, "Bölgemiz coğrafi konumu itibarıyla Istrancalar'ın eteklerinde. Flora dengesi ve dağın çeşitli lezzetli otları, endemik bitkilerinden hayvanlarımız beslendiği için sütün lezzeti peynire yansıyor. Usta ellerle maharetle yoğrulunca soframıza lezzet katıyor." diye konuştu.

"Coğrafi işaret katma değer sağlayacak"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ise coğrafi işaret tescil belgesinin kente ayrı bir katma değer sağlayacağına inandığını söyledi.

Kırklareli peynirinin artık marka değer olduğunun altını çizen Altıntel, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmaların sonucunda peynirimiz için alınan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile Kırklareli peynirimizin kazanacağı katma değerle, Kırklarelimizin ulusal ve uluslararası ekonomide gücü ve tanınırlığı artmış olacaktır.

Sürdürülebilir ve izlenebilir kalite sağlanmış, peynirimizin kalitesi kaybedilmeden tarihi değeri artarak korunmuş olacaktır. Beyaz peynirimiz Kırklarelimizin tanıtımına ve turizme büyük katkıda bulunacak, üreticilerimizin ürünlerine marka değeri katacaktır. Kırklareli adına çok mutluyuz."

- Kırklareli peynirinin yapım aşamaları

Sütün maya ile kesilmesinden oluşan peynir, olgunlaşmasıyla belli bir kimliğe bürünüyor ve zahmetli bir yoldan geçerek sofralara geliyor.

Yağ oranı standardizasyon işlemi ile başlayan sütün peynir yolculuğu pastörize işlemiyle devam ediyor. Soğutma, mayalama sonrası pıhtısı beklenen sütün süzülmesinin ardından tuzlama işlemine tabi tutuluyor. Salamurada çeşidine göre belli süre tutulan peynir, olgunlaşması amacıyla soğuk hava depolarına alınıyor.