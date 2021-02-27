Lezzetini katlayalım

PIRASALI KİŞ

Zahmetine değer

Şef Mihta Yıldırımtaş'tan... (6 KİŞİLİK)

2 su bardağı tam buğday unu

170 gram terayağı (küp küp kesilmiş ve soğuk olmalı)

1 yumurta sarısı

7 adet pırasa

1 diş sarımsak

10 adet kuru domates

6 dal ayıklanmış taze kekik

20 gr tereyağı

1/2 su bardağı krema

3 yumurta

4 yemek kaşığı toz parmesan

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Hamuru için...

Un ve tuzu büyük bir karıştırma kabına alın.

Tereyağını ekleyin ve kum gibi bir kıvam alana kadar parmak uçlarınızla tereyağını una yedirin. Mikserle de yapabilirsiniz.

Yumurta sarısı ve 3 yemek kaşığı kadar su ekleyip hamuru yoğurun.

Hamur iyice bütünleşip kulak memesi kıvamını alınca top şekline getirin ve streç folyoya sarıp yarım saat dolapta dinlendirin.

Fırınınızı 200 derecede ısıtın, hamurunuzu 24 santimlik tart kalıbına alın. Yağlı kağıt serip kabarmaması için üzerine kuru nohut yerleştirin.

10 dakika fırınlayın. Süre dolunca tartın içindeki nohut ve yağlı kağıdı alıp 5 dakika daha pişirin.

Harcı için...

Pırasaları doğrayın. 1 diş sarımsak ve tereyağıyla altın rengi olana kadar kavurun.

Ardından taze kekik ve doğranmış kuru domates, tuz ve karabiber ekleyin.

Farklı bir kapta yumurtaları tuz, krema ve toz parmesanı ilave ederek iyice karıştırın.

Pişirdiğiniz tart hamurunun içine pırasalı harcı koyup üzerine kremalı karışımı ilave edin.

180 derece fırında 30 dakika pişirin.

KURU ERİKLİ PIRASA KAVURMASI

Farklı bir yorum

Pırasanın kavurmasında iddialı olduğunu söyleyen muhabirimiz Gizem Coşkunarda Çimentay'dan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

4 adet pırasa

1 avuç kuru erik

1/2 limon

1/2 mandalina

Dolmalık fıstık

Zeytinyağı

Tuz

Sarmısaklı yoğurt (isteğe göre)

NASIL YAPARIM?

Pırasaları orta ince gelişigüzel doğrayın.

Bir avuç dolusu kuru eriği (ya da büyük kuru siyah üzüm) bir kaseye alıp, üzerine kaynar su döküp bekletin.

Bir tavada pırasaları zeytinyağıyla çevirin. Biraz tuz serpip kavurun.

Pırasa suyunu saldıktan sonra yarım limon ve yarım mandalina (ya da sadece bir tam mandalina) suyunu ilave edin.

Pırasalar suyunu çekmeye başladığında kuru erikleri ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin.

Suyunu tamamen çekince ocaktan alın. Servis ederken üzerine bir avuç kavrulmuş dolmalık fıstığı ekleyin.

Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz.

PEYNİRLİ PIRASA SUFLE

Malzemesi de lezzeti de bol

Şef Emre İnanır'dan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1 orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kasesi ufak doğranmış pırasa

1 çorba kasesi ince doğranmış ıspanak

1 çorba kasesi ince doğranmış pazı

1 su bardağı süt

5 çorba kaşığı tereyağı

2 çay bardağı un

2 çay bardağı rendelenmiş gravyer peyniri (eski kaşar da olabilir)

3 çorba kaşığı ricotta peyniri (krem peynir de olabilir)

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı muskat rendesi

4 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

NASIL YAPARIM?

Harcı için...

Bir tencerenin içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Soğan ve sarımsak ekleyin.

Soğanlar pembeleşince pırasaları ilave edin.

Pırasalar iyice pişince ıspanak ve pazıyı ekleyin. 10 dakika daha kavurmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Harcımız soğuyunca ricotta peynirini ekleyin. Güzelce karıştığından ve harca yedirildiğinden emin olun.

Sufle dolgusu için...

3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve unu ekleyip 5 dakika orta ateşte pişirin.

Süt, tuz ve muskat rendesini ilave edip kıvam alana ve kaynayana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırın.

Kaynayınca ocaktan alın. Ilıdıktan sonra yavaşça çırpılmış yumurta sarılarını ekleyin. Daha sonra gravyer peyniri ilave edin.

Derin bir kabın içerisinde yumurta akını çırparak köpürtün. Elde ettiğiniz kar beyazı yumurta akını dikkatli bir şekilde, kevgir yardımıyla dolguya yedirin ve dolapta 30 dakika bekletin.

Birleştirirken...

Sufle kaplarını erimiş tereyağıyla yağlayın.

Kabın ortasına yakın olacak şekilde sufle dolgusunu sıkın. Ortasına pırasa harcını ekleyin. Tekrar sufle dolgusundan koyun. Kenarlarda boşluk kalmamalı. Kabın üzerinde mutlaka pay bırakın. Aksi halde kabarmaz.

180 derecede, kabarana ve kızarana kadar pişirin.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK FAYDALI

Beslenme ve diyet uzmanı Emel Unutmaz Duman

Pırasa geçmişten beri ilaç olarak, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi etmek için kullanıldı.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudun kronik hastalıklara neden olan serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur.

Flavonoid içeriğiyle damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürmeye yardım edebilir ama yüksek sodyumlu olduğu da unutulmamalı, gereğinden fazla yenmemeli.

Yüksek K vitamini içeren pırasa kemik sağlığı için de çok yararlı. Pırasa içindekilerle göz hücrelerini oksidatif strese karşı korur.

Folat kaynağı olduğu için gebelikte en az haftada bi-iki kez tüketilmesi faydalı olur.

İçeriğindeki fenoller sayesinde güçlü bir antimikrobiyaldir. Bağışıklığı destekler.

Androjenik etkisiyle erkek üreme fonksiyonlarına olumlu katkı sağlar.