Lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri 6 ayda hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri 6 ayda hazırlanıyor

12.03.2022 11:32
Lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri 6 ayda hazırlanıyor

Çorum'da yaklaşık 6 ayda hazırlanan ve lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri, Türkiye geneline pazarlanıyor.

Çorum'da yaklaşık 6 ayda hazırlanan ve lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri, Türkiye geneline pazarlanıyor.

Kargı ilçesinin 2 bin rakımlı yaylalarında otlayan hayvanların sütüyle hazırlanan tulum peyniri, bez çuvallara konularak serin bir yerde 6 ay bekletiliyor.

İdeal kıvamına kavuşan peynir, deriden yapılan paketlere aktarılıp internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep eden tüketicilere gönderiliyor.

İlçede 25 yıldır bu yöntemle tulum peyniri üreten Düğen ailesi, bir yandan üretim kapasitesini artırırken, diğer yandan ulusal fuarlara katılarak ürünlerini tanıtıyor.

Kargı tulum peyniri üreticisi Mustafa Düğen, AA muhabirine, tulum peynirinin hiçbir katkı maddesi eklemeden tamamen organik yöntemle elde edildiğini söyledi.

Peyniri zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye sunduklarını belirten Düğen, üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kargı tulum peyniri üretimine, yaylalarda otlayan hayvanlarımızı sağarak başlıyoruz. Yaylalarımızdaki 500'e yakın endemik bitkiden beslenen hayvanlarımızın organik sütünü 30-35 derece aralığında ısıtıp, mayalama teknelerine alıyoruz. Burada 36 saate kadar bekletilen süt, teleme (tuzsuz yumuşak peynir) haline geliyor. Sonraki 5 saatte suyunun akmasını sağladığımız telemeyi bez torbalara koyup bir hafta baskıda bekleterek yaş peynir haline getiriyoruz."

Sütün istenen kıvamda yaş peynir haline gelmesinin 3 hafta sürebildiğini anlatan Döğen, "Bu sürecin akabinde büyük çuvallara aktarıp 6 ay bekletiyoruz. Ardından olgunlaşan ürünlerimizi karıştırma kazanlarına alıp peynirlerin ufalanmasını sağlayıp, deriyle buluşturuyoruz." dedi.

Döğen, peyniri saran tulumun koç ya da koyun derisinden olması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kargı tulum peynirinin süt, şirden mayası ve tuzdan başka hiçbir katkı malzemesi yoktur. Buradaki endemik bitkilerin ve kuzeyden gelen sert rüzgarların peynirimizin aroma ve kokusunu farklılaştırdığı bilinir. Bu nedenle Kargı tulum peynirinin aroma ve kıvamını başka bölgelerde yakalamak mümkün değildir. Tulum peynirimizin ince dilimler halinde kesilip tüketilmesi, tadının en iyi şekilde alınabilmesi açısından tavsiye edilmektedir."

YORUMLAR
500
Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası başladı Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası başladı Türkiye okullar Kick Boks şampiyonası Çorum'da yapılacak Türkiye okullar Kick Boks şampiyonası Çorum'da yapılacak

Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri 6 ayda hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Ailesine Çin'e gittiği söylenen Emrah Dinçer'in iskeleti bulundu! Üzerine beton dökülmüş! 7 yıldır aranıyordu
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:39:40. #1.13#
SON DAKİKA: Lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri 6 ayda hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement