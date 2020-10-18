Lezzetiyle ünlü Denizli ayvası dalında satıldı - Son Dakika

Lezzetiyle ünlü Denizli ayvası dalında satıldı

18.10.2020 10:59
Lezzetiyle ünlü Denizli ayvası dalında satıldı, System.String[]

Denizli'de, lezzetiyle ünlenen ve yaklaşık 30 ülkeye ihraç edilen ayvada hasat dönemi başladı.

Denizli'de, lezzetiyle ünlenen ve yaklaşık 30 ülkeye ihraç edilen ayvada hasat dönemi başladı.

Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki verimli tarım arazilerinde yetiştirilen ayvada yüksek rekolte ve kalite beklentisi üreticinin yüzünü güldürdü.

Bölgede nardan sonra ana geçim kaynakları arasında yer alan ayva, işçiler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlıyor. Ayvalar daha sonra kalitesine göre ayrılarak iç piyasa ve ihracat için hazır hale getiriliyor.

Başta ABD, Hollanda, Almanya ve Rusya olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihraç edilen ayvanın pazar payının her geçen yıl artması üreticiyi memnun ediyor.

Bu yıl yaklaşık 8 bin dekar alanda üretilen ve 20 bin ton rekolte beklenen ayvanın tanıtım çalışmalarıyla daha fazla ülkeye ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Denizli ayvası, kalitesi, sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından daha çok tercih ediliyor.

Büyük bölümü ihraç edilen ayvada hasat yaklaşık 1,5 ay sürüyor.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, bahçelerden toplanmaya başlanan ayvanın yurt dışında 30 ülkenin pazarında yer alacağını söyledi.

Bu sene üreticilerin verimden memnun olduğunu belirten Gemici, şöyle konuştu:

"Bölgede yetiştirilen ayva yüzde 90 civarında ihracat için ayrılıyor. En büyük pazarımız Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri. Ayva bu yıl dalında kasaya girmeden satıldı. Kaliteli olduğu için çok tercih ediliyor. Seçme ayvanın dalından 4 liradan pazarlandığını gördük. Bu sene hem rekolte hem de fiyat bazında artış üreticimizi oldukça memnun etti."

Üretici İbrahim Cin ise bu yıl ayvadaki rekoltenin yüzlerini güldürdüğünü anlattı.

Feridun Özkan da kaliteli üretim için ellerinden geleni yaptıklarını, iyi tarım uygulaması sayesinde gelecek yılın ayvasını şimdiden pazarlamaya başladıklarını belirtti.

Denizli, İhracat, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lezzetiyle ünlü Denizli ayvası dalında satıldı - Son Dakika Ekonomi

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