Lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" yılbaşında sofraları süsleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lezzetiyle ünlü 'Kandıra hindisi' yılbaşında sofraları süsleyecek - Son Dakika

Lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" yılbaşında sofraları süsleyecek

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" 150 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

Lezzetiyle ünlü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" 150 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

Fabrika yemi kullanmadan, meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği, kuru yonca ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı dolayısıyla İstanbul'un lüks restoranlarına, 5 yıldızlı otellere ve büyük marketlere satılıyor.

Kandıra hindisinin fiyatı, büyüklüğüne göre 150 ile 300 lira arasında değişiyor.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra hindisinin köylerde vatandaşlarca yetiştirildiğini ancak geçmiş yıllara göre üretiminde düşüş yaşandığını söyledi.

Organik yetiştirilen hindinin, lezzetiyle Kandıra'ya hem ekonomik hem de kültürel olarak ayrı değer kattığını ifade eden Turan, son yıllarda ilçedeki gençlerin kente gitmesiyle birçok çiftliğin kapandığını ve hindinin eskiye oranla azaldığını belirtti.

"Organik hindicilikle alakalı teşvik desteğimiz olacak"

Kandıra'da hindi yetiştiriciliğinin devam ettiğini ancak talepleri karşılamakta yetersiz kalındığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Hindi üretimini yeniden canlandırmak ve eski günlerine döndürmek için çalışmalarımız var. Gıda Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde, oraya organik ürün tedarik edilecek, hindi üzerine işletmeler olacak. Onlara da organik hindicilikle alakalı teşvik anlamında, eski ekonomik değerini taşıması için desteğimiz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziraat odası, tarım müdürlüğüyle beraber inşallah bir çalışmamız olacak ama ilk başlardaki seviyeye ulaşmak zaman alacaktır. Kandıra adı geçtiğinde yoğurdu, doğası ve turizmiyle beraber hindiyi de tekrar gündeme taşımak istiyoruz."

Lezzetli hindi pişirmenin püf noktası

Yaklaşık 30 yıldır ilçede aşçılık yapan Muzaffer Bayraktar (54) ise meşhur Kandıra hindisinin doğal ortamda yetişmesi nedeniyle çok lezzetli olduğunu belirtti.

Kandıra hindisinin 20 kilograma kadar çıkabildiğini ancak lezzeti açısından en idealinin 9-12 kilogram olduğunu ifade eden Bayraktar, eti yumuşak olduğundan dişi hindinin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bayraktar, lezzetli hindi pişirmenin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Öncelikle hindimizi ocakta tütsüleyip yıkadıktan sonra tencerede 2-2,5 saat kadar haşlıyoruz. Hindi 2 yaşında olursa bu 3-4 saat sürer ama bizim hindilerimiz sezonluktur, hepsi 1 yaşındadır. Daha sonra içli pilav hazırlıyoruz. 10 kişilik için 1 kilogram pirinç yeterlidir. Önce kuş üzümü, çam fıstığı ve fıstık içini, tereyağı ve zeytinyağıyla kavuruyoruz. Haşlanan hindinin 1,5 litre kadar suyunu ilave ediyoruz. Hindinin doğranmış ciğerini ve taşlığını içine katıyoruz. Karabiber ve yenibahar ekliyoruz. Bir süre kaynadıktan sonra pirinci ilave ediyoruz, yeteri kadar tuz atıyoruz. Normal pilav gibi pişirdikten sonra, 15-20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Pilavı, haşlanmış hindinin içine dolduruyoruz. Hindi fırında kızarırken, pilavın kurumaması için pirincin olduğu bölgeyi folyoyla kapatıyoruz. Daha sonra salça, yoğurt, zeytinyağı ve tuz karışımı sosumuzu ince tabaka halinde sürerek, hindimizi fırına veriyoruz. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika sonra hindimiz kızarmış olarak servise hazır oluyor."

Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı

Son Dakika Haberleri
18:20 Bakan Kurum'dan Pamukkale ile ilgili 'kentsel dönüşüm' açıklaması - Son Dakika
18:20 Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:20 BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama - Son Dakika
18:19 Yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika
18:13 Bakan Kurum'dan Pamukkale ile ilgili 'kentsel dönüşüm' açıklaması - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika
17:04 Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:22:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" yılbaşında sofraları süsleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]