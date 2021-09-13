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"Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün" - Son Dakika

"Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün"

13.09.2021 11:23

Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, doğal içerikleriyle yüksek besin değerlerine sahip ürünlerin daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken TheLifeCo Wellbeing Program Koordinatörü Mirey Yuhay "Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün" dedi.

Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, doğal içerikleriyle yüksek besin değerlerine sahip ürünlerin daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken TheLifeCo Wellbeing Program Koordinatörü Mirey Yuhay "Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün" dedi.

Toksik maddelerin vücuttan arındırılmasını sağlayan detoks diyetlere yönelimin arttığını söyleyen Mirey Yuhay,  "Detoks ürünlerine talep yükseliyor. 360ResearchReport tarafından yayınlanan bir rapora göre, büyüklüğü 2020'de 42 milyon dolara ulaşan detoks ürünleri pazarının 2027'de 52 milyon dolara çıkması bekleniyor. Detoks ile sağlıklı yaşamı ve kilo kaybını destekleyen diyetler, sebze ve meyve tüketimini artırarak antioksidan alımını yükseltiyor. Aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan vitamin ve lif alımını hedefleyen bir beslenme sürecini de kapsıyor. Bu süreçte alınan günlük kalorinin düşmesi ise kişilerin kilo vermesini sağlıyor. Ancak tüm bunların sağlıklı sonuç vermesi, katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, doğal içerikleriyle yüksek besin değerlerine sahip ürünlerin tüketilmesine bağlı" dedi.

"DETOKS DİYETLERİNİN BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI UYGULANMASINA YARDIMCI OLUYORUZ"

Detoksun yalnızca bedensel değil aynı zamanda zihinsel bir arınmaya karşılık geldiğini belirten Yuhay, "Günlük hayatımızdaki stres, bizi çoğu zaman şeker, tuz, kızartma gibi uzun vadede sağlığımıza zarar verecek besinlere yönlendiriyor. Bunların yerine meyve, sebze, bitki çayı gibi hem bedeni hem de zihni arındırmaya yardımcı olan yiyecek ve içecekleri tercih ettiğimizde hafiflik hissini her anlamda hissetmek çok da uzun sürmüyor. Ne var ki genel kanı, tüm bu seçeneklerin günlük beslenme programlarının doyurucu ve lezzetli birer parçası olamayacağı yönünde. Oysa pek çok sağlıklı ve lezzetli detoks ürünü mevcut. Çorbalardan pudinglere sayısız ürün ve gıda takviyesini TheLifeCo Shop'tan temin etmek mümkün. Fonksiyonel gıdaları ürünleştirdiğimiz Functional Mix ile detoks ve amaca yönelik diyetlerin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"EN ÇOK DETOKS ÇORBASI TERCİH EDİLİYOR"

Functional Mix serisindeki en çok tercih edilen ürünün detoks çorbası olduğuna da değinen Mirey Yuhay, "Detoks çorbası denince pek çok kişinin aklına tatsız tuzsuz bir sebze suyu geliyor. Reçetesini TheLifeCo Bodrum Wellbeing merkezimizde özel olarak geliştirdiğimiz detoks çorbasıyla bu önyargıyı yıktığımıza inanıyoruz. Arındırıcı etkisi olan 19 sebzeyi baharatlarla harmanladığımız detoks çorbası, içeriğindeki kereviz, besin mayası, brokoli, fesleğen, freeze dry limon, havuç, kakule, kimyon, köri, pırasa, soğan, acı toz biber, tatlı biber, yenibahar, zencefil ve karabiber tozlarıyla tek kasede lezzetli ve besleyici bir karışım sunuyor. İçerdiği protein, lif, B1, B2, B3, B5, B6, B12, çinko, folik asit ile de tam bir biotin kaynağı. Üstelik hayvansal protein ve glüten de içermiyor. Ana ya da ara öğün olarak 250 ml sıcak suyla karıştırılarak tüketilebiliyor. Böylece diyetinizi pratik ve doyurucu öğünlerle aç kalmadan, hiç olmadığı kadar lezzetli ve düşük kalorili ürünlerle destekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün
Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün

Detoks, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün' - Son Dakika


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