Lezzetli Kış Şöleni İzmirlileri bekliyor - Son Dakika
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Lezzetli Kış Şöleni İzmirlileri bekliyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni kapılarını açtı.

Lezzetli Kış Şöleni İzmirlileri bekliyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni kapılarını açtı. Yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının bulunduğu etkinlik 31 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültürpark'ta ilk kez düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni kapılarını açtı. Onur konuğu Hatay olarak ilan edilen etkinlik kapsamında Türkiye'den pek çok il ve ilçenin stantlarında yöresel yiyecekleri bulmak mümkün. Etkinlik alanında ayrıca eğlence noktaları ve hediyelik eşya stantlarına da yer veriliyor.


Lezzetli Kış Şöleni, açılışını Gündoğdu Meydanından başlayan kortejle yaptı. Kortejde yürüyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları ve İzmirliler de vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bando ekibinin ve animatörlerin eşlik ettiği kortej renkli görüntülere sahne oldu.


"İzmir yeni yıla lezzet şöleniyle merhaba diyecek"


Kültürpark'taki açılış konuşmalarında Başkan Soyer, onur konuğu olan Hatay'ın birbirinden güzel, kendine özgü gastronomik değerleri, yöresel lezzetleri ile İzmirlilerin damağını şenlendireceğini söyleyerek, "2020 yılına girmemize sayılı günler kalmışken, İzmir'de yeni yıla çok keyifli, renkli bir şölenle merhaba diyoruz. 7'den 70'e binlerce İzmirli bu şölende; yılbaşı kutlamalarıyla özdeşleşen buz pateninden dev kar küresine, atlıkarıncadan hediyelik eşyalara, eğlenceli etkinliklerden yöresel ürünlere kadar birçok etkinlikle yeni yıla girecek" dedi.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise medeniyetler şehri Hatay'dan İzmir'e selam getirdiklerini ifade ederek, "Gelirken de yıllardır biriktirdiğimiz güzel yemeklerimizden bazılarını da getirdik. Kalanlarını da Hatay'da yemek üzere sizleri oraya davet ediyoruz" diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından Başkan Soyer ve Başkan Savaş birlikte katılımcılara künefe dağıttı.


Şölen, 31 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Hatay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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