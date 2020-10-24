Lezzetli olduğunuz kadar tehlikelisiniz de... - Son Dakika

Lezzetli olduğunuz kadar tehlikelisiniz de...

24.10.2020 07:46
Lezzetli olduğunuz kadar tehlikelisiniz de..., System.String[]

BİR HAFTA ÖNCEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLAYINCan Aras'tan mantarlı tartNE LAZIM?Kiş hamuru için: -4 su bardağı un-5 yemek kaşığı tereyağı-4 kaşık mantar suyu-2 tatlı kaşığı tuz-1 çay kaşığı şekerİç harcı için: -1 kilo mantar-500 ml su-2 çorba kaşığı tuzBirleştirme için: -200 ml krema-3 yumurta-100...

BİR HAFTA ÖNCEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLAYIN

Can Aras'tan mantarlı tart

NE LAZIM?

Kiş hamuru için:

-4 su bardağı un

-5 yemek kaşığı tereyağı

-4 kaşık mantar suyu

-2 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı şeker

İç harcı için:

-1 kilo mantar

-500 ml su

-2 çorba kaşığı tuz

Birleştirme için:

-200 ml krema

-3 yumurta

-100 gram tulumpeyniri

NASIL YAPARIM?

Bu tartın iç harcı, turşu gibi hazırlanıyor. Mantarı bir gece buzlukta bekletip ertesi gün çözdürün. Kavanoza alıp su ve tuz ilave edin. Kapağını kapatıp bir hafta bekletin.

Tereyağını küp küp doğrayıp soğutun. Kuru malzemenin hepsini bir kapta karıştırın. Mantar suyunu ekleyip hamur haline getirin. Streç filme sarıp bir süre buzdolabında bekletin. Krema ve yumurtayı çırpın, içine peyniri rendeleyin.

Dolapta bekleyen hamurun 2/3'üyle taban yapın. Önce 1 cm kalınlığında açın ve tart kalıbına yerleştirin. Çatalla delikler açın. Üzerine yağlı kağıt ve ağırlık koyup 15 dakika 180 derecede pişirin. Kurabiye kıvamına gelince üzerindekileri alıp içini 5 dakika daha pişirin.

Fırından çıkardığınız taban üzerine krema karışımını ve mantar turşusu koyun. Kalan hamuru da 1 cm kalınlığında açıp üzerine koyun. 130 derecede, kızarana kadar pişirin.

PRATİK BİR REÇETE

Didem Şenol'dan istiridye mantarlı pazı graten

NE LAZIM?

500 gram istiridye mantarı

500 gram pazı

1 diş sarımsak

1 bardak keçi peyniri (ufalanmış)

1/2 bardak fındık yağı

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tam ve 1/4 bardak süt

3 çorba kaşığı krema

Rende muskat

NASIL YAPARIM?

Fındık yağıyla mantarları ve pazıyı ayrı ayrı soteleyin. Hepsini tavaya alıp tereyağını ekleyin. Eridikten sonra unu ekleyip hepsini kavurun. Sarımsağı rendeleyin. Sütü ekleyip çektirin. Kremayı ve baharatı ekleyin. 5 dakika sonra keçi peynirini ilave edin ve fırın kabına alın. 180 derecede 10 dakika kızartın.

İÇİNİZİ ISITACAK

Arda Türkmen'den kremalı mantar çorbası

NE LAZIM?

2 yemek kaşığı tereyağı

400 gr mantar

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

1.5 bardak su

Tuz

- Karabiber

200 ml krema

Dereotu (ince kıyılmış)

NASIL YAPARIM?

Tereyağını eritin, mantar ve sarımsakları ekleyip pişirin. Unu ilave edin, baharatla kavurun. Un kokusu çıkınca yavaşça suyla tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Sonra ocaktan alın. Kremayı sürekli karıştırarak ilave edin ve tekrar ocağa alıp bir taşım kaynatın. Üzerine dereotu serpin.

FARKLI LEZZETLERİN UYUMU

Aziz Tanrıkulu'dan istiridye mantarı

NASIL YAPARIM?

Mantarları ve enginarı zeytinyağı, deniz tuzu ve karabiberle karıştırıp ızgaraya bırakın. Bir tavada sarımsak ve tereyağını eritip içine mantarları ve enginar kalbini atıp karıştırın. Roka üstüne mantarları, enginar kalbini ve geri kalan tüm malzemeyi koyarak servis edin.

NE LAZIM?

150 gram istiridye mantarı

1 adet enginar kalbi

2 adet peynir topu

20 gram çilek

40 gram roka

Çektirilmiş balzamik sos

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz parmesan

İYİSİNİ KÖTÜSÜNÜ AYIRT ETMEK İÇİN BİR TEKNİK YOK

'Türkiye'nin Mantarları' kitabının yazarı ve mikolog (mantarbilimci) Jilber Barutçiyan'dan mantar konusunda bilgi ve uyarı aldık: "Türkiye'de çıplak gözle görebileceğiniz 30 binin üzerinde mantar türü var. Bilgi sahibi olmadan mantar toplamak büyük risk taşır, zehirli olması durumunda ölüme kadar gidebilir. Satın aldığımız mantarın zehirli olup olmadığını da anlayamayız. İyi, kötü, zehirli ve yenebilen mantarı ayırt edebilmek için hiçbir teknik, püf noktası yoktur. Restoranlarda dahi tükettiğiniz mantarlara güvenmeyin. Herhangi bir zehirlenme durumunda panik yapmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurun."

Lezzetli olduğunuz kadar tehlikelisiniz de...

İstiridye, Mantar, Fındık, Tavuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lezzetli olduğunuz kadar tehlikelisiniz de... - Son Dakika Magazin

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