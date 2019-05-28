Lezzetli Ve Sağlıklı Tariflerle Bayramda Formda Kalın

Metabolizmanın alıştığı düzenin dışında çalıştığı Ramazan ayı geride kalırken, bayram için ikramlar hazırlanmaya başlıyor. Oruç dönemi sonrası gıda tüketiminin birden artmasıysa birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Bu nedenle 2 olan öğün sayısını yavaş yavaş artırıp porsiyonları küçültmek gerekiyor. Ayrıca bayramların vazgeçilmez lezzeti tatlıları da hafif ve sağlıklı şekilde hazırlamak bayramı kilo almadan geçirmek için önem taşıyor.

Az ve sık yeme düzenine geçmek için acele etmeyin

Ramazan ayı sonrası beslenme düzeninde bir geçiş süreci olmalıdır. Bu süreç içinde birden az az sık sık beslenme düzenine geçilmemelidir. Bayramda kilo almamak için ilk adım doğru kahvaltı tercihinden geçmektedir. Bayramlarda yapılan ikramların karbonhidrat ağırlıklı olacağı hesap edilerek kahvaltı sebze ve protein ağırlıklı, düşük karbonhidratlı olmalıdır. Gün içindeki 2 ana öğünden biri öğle veya akşam öğünü; yoğurt veya kefir yanında mevsim sebzelerinden oluşan bir salata şeklinde olmalıdır. Diğer öğünde ise ana yemek et/tavuk yemeği ise yanında salata, sebze yemeği ise yanında yoğurt şeklinde 2 çeşitle sınırlı kalmalıdır. Çorba, makarna, ekmek, pilav, kuru baklagillerin karbonhidrat içeriği yüksek besinler olduğu unutulmamalı ve ana öğünlerde tüketimi sınırlanmalıdır. Su tüketimi gün içine yayılmalıdır. Gazlı içeceklerdense soğuk meyve çayları, mineralli sular, maden suları ya da soğuk kahveler tercih edilmelidir.

Ramazan Bayramı'nda misafirlerinizi sağlıklı ikramlarla ağırlayın

SERİNLETEN MİNİK PAY (Tarif 6 adettir. 1 tanesi 102 kalori değerindedir.)

Malzemeler: 30 adet çekilmiş badem, 2 yemek kaşığı kurutulmuş toz hindistancevizi, 2 yemek kaşığı benmari usulü eritilmiş hindistancevizi yağı, 1 su bardağı yağsız yoğurt, 2 tatlı kaşığı bal, 1/2 su bardağı taze doğranmış çilek ve/veya ahududu, 6'lı silikon kek kalıbı.

Yapılışı: 1 küçük cam kasede ezilmiş/çekilmiş bademleri, Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Kek kalıbına eşit parçalar halinde dağıtın. Diğer kapta yoğurt, bal ve doğranmış meyvelerinizi karıştırın. Kek kalıbına eşit miktarda dağıtın. En üst kısma 1 parça meyveyi koyduktan sonra 6-7 saat kadar dondurucuda bekletin. Minik serinleten tatlınız hazır. Servis yapmadan önce 5-6 dk. oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.

MEYVELİ TART (8 dilim büyüklüğünde. 1 dilimi:168 kalori değerindedir.)

Malzemeler: 20 adet Mekke hurması, 1 çay bardağı çiğ fındık, 1 çay bardağı çiğ kaju fıstığı,

Muhallebisi için: 2 su bardağı yağsız süt, 2 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 tatlı kaşığı tam buğday unu, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 çay kaşığı tarçın,

Tartın üzerini süslemek için: Çilek, kivi, karadut, yaban mersini gibi taze mevsim meyveleri.

Yapılışı: Hurmaları çekirdeklerini çıkarıp 2'ye bölün ve 15 dakika ılık suda bekletin. Fındık, kaju ve hurmaları hamur haline gelinceye kadar blenderdan geçirin. Hafif kırıntılar halinde de bırakabilirsiniz. Orta boy bir kek kalıbına hazırladığınız harcı yayın, bastırın ve kabın kenar kısımlarından da hafif yükselmesini sağlayın. Muhallebi için; süt, bal, nişasta ve unu kısık ateşte mikser yardımı ile pişirin. Kıvamını alınca vanilya ve tarçını ekleyin. Hazırladığınız muhallebiyi harcın ortasına yayın ve 15 dk. soğumaya bırakın. Meyveleriniz ile harcınızı süsledikten sonra buzdolabında 1 sat kadar dinlendirin. Sonrasında dilimleyerek servisini yapabilirsiniz.

İÇECEK TARİFİ

Malzemeler: 1 litre su, 2 yemek kaşığı hibiskus, 3-4 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın, yarım limon, 2 dilim püre halinde ananas, 4-5 yaprak taze nane

Yapılışı: Su, limon ve hibiskus çayını 20 dakika kadar kaynatın. Sonrasında nane hariç kalan malzemeleri ekleyip 15-20 dk. bekletin. Malzemeleri çıkardıktan sonra cam şişeye koyun, ananas püresini ekleyin ve buzdolabına kaldırın. Nane yapraklarını da ekleyip servisini yapabilirisiniz. Afiyet olsun.