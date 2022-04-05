Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı

05.04.2022 15:31

Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı Eşme eriği, haziran ayında tezgahlardaki yerini alacak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ün salan Eşme eriği ağaçları çiçek açtı.

Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı

Eşme eriği, haziran ayında tezgahlardaki yerini alacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ün salan Eşme eriği ağaçları çiçek açtı. Üreticiler, soğuk hava sebebiyle erik ağaçlarının geç çiçek açtığını ve hasadın da haziran ayında yapılacağını söyledi.

Kartepe ilçesinde yüzlerce çiftçinin geçim kaynağı olan Eşme eriğinin ağaçları çiçek açtı. Havanın soğuk olması sebebiyle ağaçların geç çiçek açtığı, hasadın da haziran ayında yapılacağı öğrenildi. Üreticiler, haziran ayında tezgahlardaki yerini alması planlanan Eşme eriğinin kilosunun da 20 ile 30 TL arasında olacağını öngörüyor.

"Ağaçlarımız geç çiçek açtı"

Soğuk havadan erik ağaçlarının da etkilendiğini söyleyen üretici Mahsar Aşkın, "Bu sene hava şartlarının ve kar yağışının uzun sürmesinden dolayı erik ağaçlarımızın çiçekleri geç açtı. Mayısın 10-15'i gibi eriklerin toplanma zamanı ancak hava şartlarından dolayı Haziranın 10'unda eriklerimiz tezgahlarda yerini alacak. Eriğin fiyatı bu sene 20 ila 30 TL arasında değişir. İnşallah öngörümüz güzel olur, erik para eder ve üreticinin de yüzü güler. Bu çevrenin eriği İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'ya gidiyor. En büyük pazarımız İstanbul pazarı" dedi.

"Soğuklar gelmez ve çiçek yanmazsa erik bol olacak"

Bu sene eriğin bol olacağını öngören Aşkın, "Soğuklar gelmez ve çiçek yanmazsa erik bol olacak. Buraya geldiğimde içim ferahlıyor. Bahçeye günde 2-3 defa kontrole geliyorum. Çok güzel bir hava var, ağaçlar bembeyaz gelinlik gibi. Ağaçları budadıktan sonra 2 defa gübre atıyorum, 4 defa da ilaç atıyorum. Ağaçları çocuk gibi seviyorum ve bakım yapıyorum. Ayva üretiminin giderlerinin çoğalması ve ürünün para etmemesi sebebiyle üreticiler de başka yol arayışına girdi. Yaklaşık 10-15 senedir erik ve ceviz dikimi çok fazla arttı. Üreticinin de yüzü gülüyor, yüzü güldüğü için erik dikimine devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Eşme eriğinin lezzetli olduğunu söyleyen Aşkın, "Eşme'nin eriğinin diğer eriklerden farkı üstünde beyaz tabaka oluşuyor ve rengi daha koyu yeşil oluyor, bunun sebebi de burada bulunan göl. Göl ve Kartepe'nin nemi eriği etkiliyor, bu da eriğin daha lezzetli olmasını ve alıcısının fazla olmasını sağlıyor. Can eriği, papaz eriği ve ağustos papaz eriği isminde çeşitli eriklerimiz var" diye konuştu.

Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı
Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı
Lezzetliyle ünlü Eşme eriği ağaçları çiçek açtı

YORUMLAR
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Ali Fatinoğlu: Gayemiz; Galatasaray'a neler yapabiliriz, başkanlık değil Ali Fatinoğlu: Gayemiz; Galatasaray'a neler yapabiliriz, başkanlık değil Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL

Türk Lirası, Kocaeli, Haziran, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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