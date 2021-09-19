LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçındaki olaylar nedeniyle yarın toplanacak

Lens, sahasında milli futbolcular Burak Yılmaz , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 'in formasını giydiği Lille'i 1-0 mağlup etmişti.

Disiplin komisyonunun olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere yarın toplanacağı kaydedildi.

LFP'den yapılan açıklamada, Lens ile Lille arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarlarının devre arasında sahaya girmesi nedeniyle ikinci yarının gecikmeli başladığı olayın sert şekilde kınandığı belirtildi.

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