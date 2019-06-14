Son Dakika Haberleri: LG, 1ms Tepkime Süreli ilk IPS Oyun Mönitörlerini Duyurdu
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LG, 1ms Tepkime Süreli ilk IPS Oyun Mönitörlerini Duyurdu

8 saat önce

LG, IPS Oyun Monitörlerini Piyasa Sürdü LG, oyuncular için son geliştirdiği iki yeni oyun monitörü duyurdu.

LG, 1ms Tepkime Süreli ilk IPS Oyun Mönitörlerini Duyurdu, System.String[]
LG, IPS Oyun Monitörlerini Piyasa Sürdü


LG, oyuncular için son geliştirdiği iki yeni oyun monitörü duyurdu. Monitörler, LG'nin UltraGear ailesinin bir parçası ve dünyada bu tepkime hızında "1ms" olan ilk  IPS ekranı olması onları farklı bir konuma yerleştiriyor.  IPS (In-Plane Switching) özelliğini LCD monitör ortamındaki TN (Twisted Nematic) cihazlarına daha yakın bir standarda getirmeye yardımcı oluyor.

Daha büyük olan model kavisli, geniş açılı monitör ve 37,5 inç ekran, 3840 x 1600 çözünürlük ve 450 nit parlaklık ile geliyor.İkinci model daha küçük 27 inç ekrana, 2560 x 1440 çözünürlüğe ve 350 nit parlaklığa sahip. Bu özellikler bir yana, esas önemli olan düzgün ve kusursuz bir hareket sağlamaları. Küçük model 144 Hz ve büyük model ise 175 Hz. Her ikisi de Nvidia'nın hareket yumuşatma G-SYNC teknolojisi ile uyumlu.

Fiyatlandırma konusunda henüz bir netlik yok. 1 Temmuz'dan sonra ABD'de piyasaya sürülecek. Avrupa'da ise daha sonra satışa sunulacak.

Specifications:

 
 
27GL850
38GL950G

 Picture Quality
Display
Nano IPS
Nano IPS

Size
27-inch
37.5-inch

Resolution
QHD (2560 x 1440)
WQHD (3840 x 1600)

Brightness
350 nits (Typical)
450 nits (Typical)

Color Gamut
DCI-P3 98 percent
(sRGB 135 percent)
DCI-P3 98 percent
(sRGB 135 percent)

Color Bit
1.07B
1.07B

Refresh Rate
144Hz
175Hz (OC)

Response Time
1ms GTG
1ms GTG

HDR
HDR10
VESA DisplayHDR 400

Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC Compatible **
NVIDIA G-SYNC

Connectivity
HDMI
x 2
x 1

DP
x 1
x 1

Headphone Out
O
O

USB3.0 Hub
1 up/ 2 down
1 up/ 2 down

Feature (Bias Lighting)

Sphere Lighting 2.0

LG
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Teknoloji
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