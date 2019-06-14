LG, 1ms Tepkime Süreli ilk IPS Oyun Mönitörlerini Duyurdu

LG, IPS Oyun Monitörlerini Piyasa Sürdü
LG, oyuncular için son geliştirdiği iki yeni oyun monitörü duyurdu. Monitörler, LG'nin UltraGear ailesinin bir parçası ve dünyada bu tepkime hızında "1ms" olan ilk IPS ekranı olması onları farklı bir konuma yerleştiriyor. IPS (In-Plane Switching) özelliğini LCD monitör ortamındaki TN (Twisted Nematic) cihazlarına daha yakın bir standarda getirmeye yardımcı oluyor.
Daha büyük olan model kavisli, geniş açılı monitör ve 37,5 inç ekran, 3840 x 1600 çözünürlük ve 450 nit parlaklık ile geliyor.İkinci model daha küçük 27 inç ekrana, 2560 x 1440 çözünürlüğe ve 350 nit parlaklığa sahip. Bu özellikler bir yana, esas önemli olan düzgün ve kusursuz bir hareket sağlamaları. Küçük model 144 Hz ve büyük model ise 175 Hz. Her ikisi de Nvidia
'nın hareket yumuşatma G-SYNC teknolojisi ile uyumlu.
Fiyatlandırma konusunda henüz bir netlik yok. 1 Temmuz'dan sonra ABD'de piyasaya sürülecek. Avrupa
'da ise daha sonra satışa sunulacak.
Specifications:
27GL850
38GL950G
Picture Quality
Display
Nano IPS
Nano IPS
Size
27-inch
37.5-inch
Resolution
QHD (2560 x 1440)
WQHD (3840 x 1600)
Brightness
350 nits (Typical)
450 nits (Typical)
Color Gamut
DCI-P3 98 percent
(sRGB 135 percent)
DCI-P3 98 percent
(sRGB 135 percent)
Color Bit
1.07B
1.07B
Refresh Rate
144Hz
175Hz (OC)
Response Time
1ms GTG
1ms GTG
HDR
HDR10
VESA DisplayHDR 400
Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC Compatible **
NVIDIA G-SYNC
Connectivity
HDMI
x 2
x 1
DP
x 1
x 1
Headphone Out
O
O
USB3.0 Hub
1 up/ 2 down
1 up/ 2 down
Feature (Bias Lighting)
–
Sphere Lighting 2.0
LG