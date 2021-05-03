LG, 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronics (LG), 2021'in ilk çeyreği için 18,81 trilyon Güney Kore wonu-KRW (16,90 milyar dolar) konsolide satış ve 1,52 trilyon KRW (1,36 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, yüzde 8,1 kar, şirketin geçmişindeki en yüksek 3 aylık sonuç oldu. Bir yıl önceki ilk çeyreğe kıyasla gelirler yüzde 27,7, karlılık yüzde 39,1 arttı.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, önceki yıla göre yüzde 23,8 artışla ilk çeyrekte 6,71 trilyon KRW (6,03 milyar dolar) satış gerçekleştirdi. 919,90 milyar KRW (826,39 milyon dolar) faaliyet karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 22,1 daha yüksek oldu. İş birimi arka arkaya ikinci çeyrekte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra kiralamanın yaygın olduğu Güney Kore'deki kendi iç pazarında büyüme kaydetti. Karlılığa, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüksek kaliteli ürünlerin güçlü satışlarının yol açtığı istikrarlı büyüme eşlik etti. İş biriminin, yeni ürünlerdeki denizaşırı satışları artırarak büyümeye devam etmesi bekleniyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artışla ilk çeyrekte 4,01 trilyon KRW (3,60 milyar dolar) satış kaydetti. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki satışların etkisiyle faaliyet geliri yıllık yüzde 23,9 artarak 403,80 milyar KRW (362,75 milyon dolar) oldu. OLED ve NanoCell TV'lerin önderlik ettiği ürünler, salgının etkisi dünyanın çoğu yerinde devam ederken güçlü taleple karşılaştı. LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyrekte 998,70 milyar KRW (897,18 milyon dolar) satış ve 280,10 milyar KRW (251,63 milyon dolar) işletme zararı açıkladı. LG'nin temmuz ayı sonunda akıllı telefon işinden çıkacağını bu ayın başlarında kamuoyuna duyurması ışığında yeni ürünlerin bulunmaması nedeniyle faaliyet zararı bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 geriledi. Durdurulan faaliyetler için kar ve zarar (devam eden ve durdurulan faaliyetlerin dökümü dahil) ikinci çeyrek sonuçlarına dahil edilecek.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışla 1,89 trilyon KRW (1,70 milyar dolar) ilk çeyrek satışı gerçekleştirdi. İşletme kaybı 700 milyon KRW'ye (629 bin dolar) geriledi. Bunun, Kuzey Amerika ve Avrupa'da otomotiv sektörünün toparlanmasının yanı sıra e-Powertrain ve bilgi-eğlence sektörlerindeki yeni projelerden elde edilen gelirlerin artmasına ve daha iyi maliyet yönetimine bağlanabileceği belirtildi. LG İş Çözümleri Şirketi, uzaktan çalışma ve online eğitimin yaygınlaşmasıyla büyük ölçüde monitör gibi ürünlere olan talep nedeniyle ilk çeyrek gelirlerinde bir yıl öncesine göre yüzde 9,1 ve önceki çeyreğe göre yüzde 23,6 artışla 1,86 trilyon KRW (1,67 milyar dolar) iyileşme kaydetti. 134 milyar KRW (120,38 milyon dolar) işletme karı, LCD paneller ve yarı iletkenler gibi bileşenlerin artan maliyeti nedeniyle geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı.

LG Electronics'in denetlenmemiş 3 aylık kazanç sonuçları, 31 Mart 2021'de sona eren 3 aylık dönem için IFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanıyor. KRW tutarlar, ilgili çeyreğin 3 aylık döneminin ortalama kuru üzerinden dolara çevrildi.