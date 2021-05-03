LG, 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

LG, 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

03.05.2021 12:17
LG, 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

LG Electronics (LG), 2021'in ilk çeyreği için 18,81 trilyon Güney Kore wonu-KRW (16,90 milyar dolar) konsolide satış ve 1,52 trilyon KRW (1,36 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı.

LG Electronics (LG), 2021'in ilk çeyreği için 18,81 trilyon Güney Kore wonu-KRW (16,90 milyar dolar) konsolide satış ve 1,52 trilyon KRW (1,36 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, yüzde 8,1 kar, şirketin geçmişindeki en yüksek 3 aylık sonuç oldu. Bir yıl önceki ilk çeyreğe kıyasla gelirler yüzde 27,7, karlılık yüzde 39,1 arttı.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, önceki yıla göre yüzde 23,8 artışla ilk çeyrekte 6,71 trilyon KRW (6,03 milyar dolar) satış gerçekleştirdi. 919,90 milyar KRW (826,39 milyon dolar) faaliyet karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 22,1 daha yüksek oldu. İş birimi arka arkaya ikinci çeyrekte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra kiralamanın yaygın olduğu Güney Kore'deki kendi iç pazarında büyüme kaydetti. Karlılığa, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüksek kaliteli ürünlerin güçlü satışlarının yol açtığı istikrarlı büyüme eşlik etti. İş biriminin, yeni ürünlerdeki denizaşırı satışları artırarak büyümeye devam etmesi bekleniyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artışla ilk çeyrekte 4,01 trilyon KRW (3,60 milyar dolar) satış kaydetti. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki satışların etkisiyle faaliyet geliri yıllık yüzde 23,9 artarak 403,80 milyar KRW (362,75 milyon dolar) oldu. OLED ve NanoCell TV'lerin önderlik ettiği ürünler, salgının etkisi dünyanın çoğu yerinde devam ederken güçlü taleple karşılaştı. LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyrekte 998,70 milyar KRW (897,18 milyon dolar) satış ve 280,10 milyar KRW (251,63 milyon dolar) işletme zararı açıkladı. LG'nin temmuz ayı sonunda akıllı telefon işinden çıkacağını bu ayın başlarında kamuoyuna duyurması ışığında yeni ürünlerin bulunmaması nedeniyle faaliyet zararı bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 geriledi. Durdurulan faaliyetler için kar ve zarar (devam eden ve durdurulan faaliyetlerin dökümü dahil) ikinci çeyrek sonuçlarına dahil edilecek.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışla 1,89 trilyon KRW (1,70 milyar dolar) ilk çeyrek satışı gerçekleştirdi. İşletme kaybı 700 milyon KRW'ye (629 bin dolar) geriledi. Bunun, Kuzey Amerika ve Avrupa'da otomotiv sektörünün toparlanmasının yanı sıra e-Powertrain ve bilgi-eğlence sektörlerindeki yeni projelerden elde edilen gelirlerin artmasına ve daha iyi maliyet yönetimine bağlanabileceği belirtildi. LG İş Çözümleri Şirketi, uzaktan çalışma ve online eğitimin yaygınlaşmasıyla büyük ölçüde monitör gibi ürünlere olan talep nedeniyle ilk çeyrek gelirlerinde bir yıl öncesine göre yüzde 9,1 ve önceki çeyreğe göre yüzde 23,6 artışla 1,86 trilyon KRW (1,67 milyar dolar) iyileşme kaydetti. 134 milyar KRW (120,38 milyon dolar) işletme karı, LCD paneller ve yarı iletkenler gibi bileşenlerin artan maliyeti nedeniyle geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı.

LG Electronics'in denetlenmemiş 3 aylık kazanç sonuçları, 31 Mart 2021'de sona eren 3 aylık dönem için IFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanıyor. KRW tutarlar, ilgili çeyreğin 3 aylık döneminin ortalama kuru üzerinden dolara çevrildi.

Kuzey Amerika, Güney Kore, dolar, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor         
12:32
Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı         
12:15
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi         
11:58
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: LG, 2021 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement