Üye Girişi
LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu - Son Dakika

LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu

08.06.2021 16:19
LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu, System.String[]

LG Electronics (LG), aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye'de satışa sunmaya başladı.

LG Electronics (LG), aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye'de satışa sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez kullanıcıların beğenisine sunulan 48 ve 83 inç seçeneklerini de içeren yeni seri ile her mekan ve her kullanıcı ihtiyacı için bir LG OLED TV bulunuyor.

LG, aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye'de satışa sunmaya başladı.

LG'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olan G1 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarının iyileştirilmesini sağlıyor ve bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç'ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Serinin giriş seviyesi modelleri B1 ve A1 ise OLED'e geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için benzersiz OLED deneyimini daha uygun fiyatlarla sunuyor.

OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adımı simgeleyen OLED evo modelinin de aralarında bulunduğu 2021 LG OLED serisi yeni ekran boyut seçenekleri ile ev eğlencesi deneyiminde çıtayı yine yükseltiyor.

Dahili askı aparatı ile duvara boşluksuz monte edilebilen Galeri Tasarımı G1 OLED evo, izlerken dikkat dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir deneyim sunuyor.

Bu yıl satışa sunulan yeni Galeri Standı seçeneği ise akıllı kablo yönetimi ve şık tasarımı ile kullanıcıların OLED TV'leri diledikleri yere konumlandırabilmelerini sağlıyor.

Daha gerçekçi sinema deneyimi

Yüzde 100 renk doğruluğuna sahip olduğu uluslararası ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından doğrulanan yeni LG OLED serisi kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinin sağladığı kusursuz renkler sayesinde çok daha gerçekçi bir sinema deneyimi sunuyor. HDR formatı Dolby Vision ve Dolby Vision IQ ile 360 derece sürükleyici ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos teknolojilerini destekleyen yeni seri aynı zamanda Filmmaker Modu ile de film yapımcılarının görsel vizyonunu izleyiciyle buluşturuyor.

72'nci Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri'nde Hollywood Referans Ekranı ödülünün kazananı olan LG OLED TV, üstün teknolojisi, kusursuz siyahı ve doğru renk üretimi ile aynı zamanda sinema endüstrisinin de tercih ettiği ekran olma özelliğini taşıyor.

Yeni OLED serisi, TV'de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalardaki en yeni filmler, diziler, belgeseller ve daha fazlasına tek tuşla ya Türkçe sesli komutla kolay erişebilme imkanı sunuyor. Smart Share özelliği sayesinde LG OLED serisi Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

Daha hızlı ve akıcı oyun deneyimi

Resmi olarak dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV üreticisi olan LG, G-SYNC ve FreeSync Premium destekli OLED modellerinde daha az takılma, gecikme ve titreşimsiz görüntü ile kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. LG OLED TV'ler, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı tepki süresi sağlıyor.

Yeni LG OLED serisi, üstün görüntü ve ses kalitesi ile spor sahalarının atmosferini de evinize taşıyor. Motion Pro özelliğine sahip LG OLED TV modelleri spor karşılaşmalarında bulanıklık ve titreşim olmadan en üstün izleme deneyimini sunuyor. Spor Alarmı özelliği ise izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki dünya liglerinin skorlarını, maçlarını, programlarını ve ayrıca Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonasını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor.

oyunlar, Türkiye, Futbol, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor 18:19 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı 17:37 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi 16:47 Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti 16:03 Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdı         
17:39
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti         
16:18
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement