LG, 2021 OLED TV serisini satışa sundu

LG Electronics (LG), aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye'de satışa sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez kullanıcıların beğenisine sunulan 48 ve 83 inç seçeneklerini de içeren yeni seri ile her mekan ve her kullanıcı ihtiyacı için bir LG OLED TV bulunuyor.

LG, aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini Türkiye'de satışa sunmaya başladı.

LG'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olan G1 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarının iyileştirilmesini sağlıyor ve bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç'ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Serinin giriş seviyesi modelleri B1 ve A1 ise OLED'e geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için benzersiz OLED deneyimini daha uygun fiyatlarla sunuyor.

OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adımı simgeleyen OLED evo modelinin de aralarında bulunduğu 2021 LG OLED serisi yeni ekran boyut seçenekleri ile ev eğlencesi deneyiminde çıtayı yine yükseltiyor.

Dahili askı aparatı ile duvara boşluksuz monte edilebilen Galeri Tasarımı G1 OLED evo, izlerken dikkat dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir deneyim sunuyor.

Bu yıl satışa sunulan yeni Galeri Standı seçeneği ise akıllı kablo yönetimi ve şık tasarımı ile kullanıcıların OLED TV'leri diledikleri yere konumlandırabilmelerini sağlıyor.

Daha gerçekçi sinema deneyimi

Yüzde 100 renk doğruluğuna sahip olduğu uluslararası ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından doğrulanan yeni LG OLED serisi kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinin sağladığı kusursuz renkler sayesinde çok daha gerçekçi bir sinema deneyimi sunuyor. HDR formatı Dolby Vision ve Dolby Vision IQ ile 360 derece sürükleyici ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos teknolojilerini destekleyen yeni seri aynı zamanda Filmmaker Modu ile de film yapımcılarının görsel vizyonunu izleyiciyle buluşturuyor.

72'nci Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri'nde Hollywood Referans Ekranı ödülünün kazananı olan LG OLED TV, üstün teknolojisi, kusursuz siyahı ve doğru renk üretimi ile aynı zamanda sinema endüstrisinin de tercih ettiği ekran olma özelliğini taşıyor.

Yeni OLED serisi, TV'de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalardaki en yeni filmler, diziler, belgeseller ve daha fazlasına tek tuşla ya Türkçe sesli komutla kolay erişebilme imkanı sunuyor. Smart Share özelliği sayesinde LG OLED serisi Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

Daha hızlı ve akıcı oyun deneyimi

Resmi olarak dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV üreticisi olan LG, G-SYNC ve FreeSync Premium destekli OLED modellerinde daha az takılma, gecikme ve titreşimsiz görüntü ile kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. LG OLED TV'ler, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı tepki süresi sağlıyor.

Yeni LG OLED serisi, üstün görüntü ve ses kalitesi ile spor sahalarının atmosferini de evinize taşıyor. Motion Pro özelliğine sahip LG OLED TV modelleri spor karşılaşmalarında bulanıklık ve titreşim olmadan en üstün izleme deneyimini sunuyor. Spor Alarmı özelliği ise izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki dünya liglerinin skorlarını, maçlarını, programlarını ve ayrıca Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonasını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor.