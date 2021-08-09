LG, 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor - Son Dakika

LG Electronics (LG) Güvenlik ve Çevre Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Park Pyung-gu, "Herkes için daha iyi bir yaşam yaratma taahhüdümüz, en iyi şekilde LG'nin yenilenebilir enerjiye geçişi ve karbon nötrlüğüne ulaşmasıyla gerçekleştirilebilir." dedi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, LG, sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olarak 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdünü kamuoyuna duyurdu. Yeni yayınlanan LG Electronics Sürdürülebilirlik Raporu'ndaki duyuru, LG'nin 2030 yılına kadar, üretim aşamasında karbon emisyonlarını 2017 standartlarının yüzde 50'sine düşürmeyi taahhüt ettiği "Sıfır Karbon 2030" girişimi aracılığıyla 2030 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme vaadini genişletiyor.

Dönüşüm, Kuzey Amerika'dan başlayarak her ofis ve üretim tesisi yenilenebilir enerji ile güçlendirilecek ve yıl içinde bölge bölge uygulanacak. Kore dışındaki LG üretim tesisleri, gelecek dört yıl içinde elektrik ihtiyaçlarının yüzde 50'sini yenilenebilir enerjiye dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu hedefe küresel olarak ulaşmak, binalarına yüksek verimli LG güneş panelleri kurmak, şirketlerin doğrudan tedarikçilerden elektrik satın almalarına olanak tanıyan güç satın alma anlaşmalarını kullanmak, Yenilenebilir Enerji Kredisi (REC) sertifikalarını kullanmak, Green Premium'a katılmak ve LG'nin ana vatanı Kore'de Korea Electric Power Corporation'dan (KEPCO) temiz enerji satın alması da dahil olmak üzere çok çeşitli bir stratejiyi kapsayacak.

Şu anda LG, Hindistan'ın Noida kentindeki bir üretim sahasına 3,2 MW kapasiteli güneş modülleri kuruyor ve idari ofisine de güç sağlamak için elektrik üretiyor. Bu proje, Temiz Kalkınma Mekanizmasının (CDM) bir parçası olarak genişletilecek ve LG'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden (UNFCCC) karbon azaltma sertifikaları almasına olanak tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Güvenlik ve Çevre Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Park Pyung-gu, "Herkes için daha iyi bir yaşam yaratma taahhüdümüz, en iyi şekilde LG'nin yenilenebilir enerjiye geçişi ve karbon nötrlüğüne ulaşmasıyla gerçekleştirilebilir. Günümüz dünyasında inovasyon sadece laboratuvarda değil, aynı zamanda fabrikalarımızda ve tesislerimizde de gerçekleşmelidir. Günümüz üreticileri, gelecek nesle miras almaya değer bir dünya vermek için yaşamlarında bir kez karşılaşacakları bir fırsata sahipler ve LG'de bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.