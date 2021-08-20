LG, 6G THz bandında önemli bir aşama kaydetti - Son Dakika

LG, 6G terahertz (THz) bandında 100 metrenin üzerindeki verileri başarıyla aktararak 6G iletişim teknolojisinin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), dış mekan ortamında 100 metrenin üzerinde kablosuz 6G terahertz verilerinin iletimini ve alımını başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme, 13 Temmuz'da, Fraunhofer Heinrich Hertz Enstitüsü (HHI) ile Almanya'daki Berlin Teknoloji Enstitüsü arasında dolaşan verilerle, Avrupa'nın en büyük uygulamalı araştırma laboratuvarı olan Fraunhofer-Gesellschaft ile iş birliği içinde elde edildi.

6G THz kısa menzile sahip olduğundan ve antenler arasında iletim ve alım sırasında güç kaybı yaşanıyor. Bu nedenle kablosuz 6G'nin evrimindeki en büyük zorluklardan biri, ultra geniş bant frekanslarında sabit bir sinyal üretmek için güç amplifikasyonuna duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. LG, Fraunhofer HHI ve Fraunhofer Uygulamalı Katı Hal Fiziği Enstitüsü (IAF) tarafından geliştirilen güç amplifikatörü, bu son testin başarısı için çok önemliydi.

Güç amplifikatörü, 155 ila 175 GHz arasındaki frekans aralığında 15dBm'ye kadar kararlı sinyal çıkışı üretebiliyor. LG, aynı zamanda, kanal ve alıcı pozisyonundaki değişikliklere göre sinyalin yönünü değiştiren uyarlanabilir hüzmeleme teknolojisinin yanı sıra çoklu güç amplifikatörlerinin çıkış sinyallerini birleştiren ve bunları belirli antenlere ileten yüksek kazançlı anten geçişini göstermede başarılı oldu.

2025 için hedeflenen küresel standardizasyon ve bundan sonraki dört yıl içinde ticarileştirme ile 6G ağları, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik ile daha hızlı kablosuz iletim ve iletişim hızlarını destekleyebilecek. 6G, yaşam ve iş ortamlarını daha duyarlı, uyarlanabilir, özerk ve insan varlığını ve tercihlerini tanıyarak tüketicilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek iyileştirmeyi amaçlayan gelişen teknoloji olan Ambient Internet of Everything'in önemli bir bileşeni olacak.

LG Electronics, bir dizi erken hareket girişimi aracılığıyla 6G çekirdek teknolojilerini güvence altına alma konusunda öncülük ediyor. 2019'da LG, ülkenin önde gelen araştırma üniversitesi olan Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile ortaklaşa LG-KAIST 6G Araştırma Merkezi'ni kurdu. Bu yılın başlarında, LG ve KAIST, işbirliğini bir sonraki seviyeye taşımak için kablosuz telekomünikasyon test ve ölçüm cihazlarının küresel bir üreticisi olan Keysight Technologies Inc.'i bünyesine kattı. Haziran ayında LG, Telekomünikasyon Endüstrisi Çözümleri İttifakı'nın (ATIS) önümüzdeki on yıl ve daha fazlası için Kuzey Amerika'da mobil teknoloji liderliğini ilerletmek için sektör girişimi olan Next G Alliance'ın Uygulamalar Çalışma Grubu başkanlığına seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Başkanı ve Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Dr. I.P Park, "Bu testin başarısı, önümüzdeki 6G çağında terahertz radyo iletişim spektrumunun başarılı bir şekilde uygulanmasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu gösteriyor. 6G yeteneklerinin geliştirilmesini ilerletmek için yerel ve küresel araştırma kurumları ve kuruluşlarıyla yaptığımız başarılı ortaklıklar çok faydalı oldu." ifadelerini kullandı.