LG 8K TV'ler, gelişmiş oyun özellikleri sunuyor - Son Dakika

8K tam bant genişlik desteği sağlayabilen LG 8K OLED TV, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara, kaliteli bir oyun deneyimi sunacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 8K OLED TV'leri satışa sunan ilk TV üreticisi olan LG Electronics (LG), ilk NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU destekli 8K TV'leriyle önemli bir adım attı.

Şirketin 8K tam bant genişlik desteği sağlayabilen 3.Nesil ? (Alpha) 9 AI işlemcisinden güç alan LG 8K OLED TV, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara, 33 milyondan fazla OLED piksele sahip benzersiz ekranında en etkileyici oyun deneyimini sunmaya hazırlanıyor.

LG OLED TV'ler, sahip olduğu teknoloji ile uzun süredir dünyanın en gelişmiş oyun TV'leri arasında kabul ediliyor. NVIDIA G-SYNC® Uyumlu LG OLED TV kullanıcıları, en yaygın sorunlardan olan titreme, yırtılma veya takılma olmadan pürüzsüz, sürükleyici bir oyun deneyimi için GeForce RTX 20 Serisi ve GTX 16 Serisi GPU'larla en sevdikleri oyunları oynayabiliyor.

LG'nin OLED ve NanoCell 8K TV'lerindeki 3.Nesil ? (Alpha) 9 AI işlemci, gerçek zamanlı ışın izleme performansını yeni bir seviyeye taşıyor ve oyun için optimize edilmiş görüntü ve performansta yeni bir standart belirliyor. Saniyede 60 kare hızında 8K içerik sunabilen ve şaşırtıcı 48Gbps hızları işleyebilen LG 8K OLED TV ve NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'da 8K oyun oynamak daha heyecanlı hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NVIDIA Global GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı Matt Wuebbling, "GeForce RTX 30-Serisi GPU desteğini LG'nin 2020 8K OLED TV'lerine getirmekten heyecan duyuyoruz. Oyuncular, GeForce RTX 3090 GPU tarafından desteklenen en gerçekçi ray tracing ve son teknoloji yapay zeka özelliklerine sahip en yeni 8K PC oyunlarını oynarken bu TV'lerin performansından etkilenecekler." ifadelerini kullandı.

LG Ev Eğlence Şirketi, TV Ürün Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı S.P. Baik, "LG OLED TV'nin hayranlık uyandıran görüntü kalitesi ile NVIDIA'nın teknolojik becerisinin birleşimi, inanılmaz 8K'da bir sonraki seviye oyun deneyimi sunuyor. Geçen yıl dünyanın en iyi oyun donanımı markasıyla yaptığımız başarılı ortaklığın ardından, NVIDIA ile ilişkimizi genişletmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu.

LG 8K OLED TV'ler, sürükleyici oyun deneyimi için, akustik ortamı ölçen ve sesi daha yüksek doğruluk için ayarlayan Dolby Atmos ve LG'nin derin öğrenme tabanlı AI Akustik Ayarını da destekliyor. TV'ler ayrıca 2.0 kanal sesi sanal 4.0 surround sese yükselterek iki LG Bluetooth hoparlörün aynı anda bağlanmasına izin vermek için BT Surround hazır şekilde geliyor. Üstelik, dahili LG ThinQ özelliğiyle, uzaktan kumandaya uzanmanın bir seçenek olmadığı anlar için Hands Free ses kontrolü de mümkün oluyor.