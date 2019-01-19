Lg Akıllı Telefonlara İkinci Ekran Eki Geliyor, Katlanabilir Bir Şey Mi?

Samsung Tablet ve Telefon Arasındaki Çizgiyi Bulanıklaştırıyor!

Samsung Tablet ve Telefon Arasındaki Çizgiyi Bulanıklaştırıyor!





LG Akıllı Telefonlara İkinci Ekran, üstelik bu bir eklenti olarak kullanılabilir.



LG'nin Yeni Akıllı Telefonunda İkinci Ekran Olabilir ancak bu ekran beklendiği gibi katlanabilen olmaktan ziyade İkinci Ekran Eki gibi bir şey olacak. Bu Portatif televizyon satan bir şirket için bu alışılmadık bir durum değil.



Samsung, telefon ve tablet arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran "Infinity Flex" katlanabilir cihazların geleceğini bizlere aslında çoktan sunmuştu. Benzer şekilde LG'nin geçen hafta CES'te benzer bir şey göstereceğini duymuştuk. Şimdi CNET 'in isimsiz kaynakları; LG tarafından Mobile World Congress 2019'da, isteğe bağlı kullanılabilecek "ikinci ekran" ekini destekleyen yeni bir mobil cihaz göreceğimizi belirtiyor.



Bu, Samsung ve Royole gibi rakip cihazlara ekstra ekran alanı kazandırabilir ve Google zaten değişen ekran boyutlarında Android cihazları desteklemeyi taahhüt ettiğinden; daha fazla şirketin denemesini bekledik. Tek konfigürasyon ayrıca, Foldi ve Duplex dahil olmak üzere LG'den ortaya çıkan son ticari markaların bazılarını açıklayabilir.



CNET, bu ayarlanabilir cihazın ana G8 cihazı mı; yoksa LG'nin önceki G Flex serisi gibi ayrı bir cihaz mı olacağı konusunda net değil ancak; 25 Şubat'ta MWC'nin açılışına yaklaşırken dikkat edilmesi gereken bir şey olacak. Samsung'un esnek planları ve 20 Şubat'taki Galaxy S10 hakkında daha fazla şey duymayı umuyoruz ve LG'nin yeni mobil donanımla ön gösterişte bir sıçrama yapması da bizi şaşırtmaz.



CNET



LG Akıllı Telefonlara İkinci Ekran

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Erdoğan, CHP'li İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Mehruze Teyzeyi Aradı

Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in Paylaştığı Kuzgun Dizisinden İlk Kare Geldi

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti