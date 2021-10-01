LG Antalya'da 3. mağazasını açtı - Son Dakika

LG Electronics (LG), Antalya'daki 3'üncü, Türkiye'deki 57'nci mağazasını (LG Brandshop) Antalya Konyaaltı'nda hizmete soktu.

LG açıklamasına göre, salgın sürecinde dahi 11 açılış yaparak yatırımlarına devam eden ve Türkiye'de kendi mağazaları ile büyüme stratejisini benimseyen LG, mağaza sayısını hızla artırıyor.

2021'in ilk günlerinde Akdeniz Bölgesi'nin en büyük mağazasını Antalya, Muratpaşa'da açan LG, şimdi de Konyaaltı'nda Antalya'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise 57'nci LG Brandshop'unu hizmete soktu. Açılışa, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı.

İleri teknolojiye sahip ürünler tüketicilerle buluşuyor

Açıklamaya göre, haftanın 7 günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren LG Brandshop Konyaaltı Dapa'da, LG'nin son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri açılışa özel indirimler ve fırsatlarla tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG'nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, iki yerine dört yıkama kolu ve steam (buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV'ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar mağazanın ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor.