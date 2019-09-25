Son Dakika Haberleri: LG, Arçelik ve Beko'ya patent davası açtı
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LG, Arçelik ve Beko'ya patent davası açtı

1 saat önce

Güney Kore merkezli LG, Arçelik ve Almanya'daki bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı.

LG, Arçelik ve Beko'ya patent davası açtı, System.String[]

Güney Kore merkezli LG, Arçelik ve Almanya'daki bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı.

Arçelik A.Ş., Güney Kore, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:15 
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