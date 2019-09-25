LG, Arçelik ve Beko'ya patent davası açtı
1 saat önce
Güney Kore merkezli LG, Arçelik ve Almanya'daki bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı.
Güney Kore merkezli LG, Arçelik ve Almanya'daki bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:15
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