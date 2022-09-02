LG, IFA 2022'de ayrıcalıklı Playmobil Figür Oyuncak Koleksiyonunu sergiliyor - Son Dakika
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LG, IFA 2022'de ayrıcalıklı Playmobil Figür Oyuncak Koleksiyonunu sergiliyor

02.09.2022 12:56
LG, IFA 2022'de ayrıcalıklı Playmobil Figür Oyuncak Koleksiyonunu sergiliyor

LG, Berlin'de benzersiz karakter ve figürlerden oluşan oyuncak kategorisindeki ev aletleri serisini tanıtacak.

LG, Berlin'de benzersiz karakter ve figürlerden oluşan oyuncak kategorisindeki ev aletleri serisini tanıtacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), Berlin'deki IFA 2022'de, Almanya'nın ünlü oyuncak üreticisi Playmobil işbirliğiyle oluşturduğu LG temalı özel bir oyuncak koleksiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Sevimli yeni figürler ve oyuncak cihazlar, LG'nin F.U.N (First, Unique and New - İlk, Benzersiz ve Yeni) müşteri deneyimleri yaratma hedefiyle uyumlu bir dizi çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikte, gelecek yıldan itibaren satışa sunulacak.

LG'nin IFA standının Yaşam Tarzı bölümünde, en yeni premium ev aletleriyle birlikte, LG ve Playmobil tarafından yaratılan yeni üç karakter figürü sergileniyor. Bunlar, güvenlik bilincine sahip ve her zaman yardıma hazır Henry (diğer adıyla "LG Man"), popüler mutfak ve yaşam tarzı fenomeni Nora ve moda öncüsü J. J. oldu.

LG-PLAYMOBIL tarafından tasarlanan üçlünün minimal evlerinde konforlu şekilde yaşamalarına ise, LG'nin çamaşır makinesi, InstaView Buzdolabı ve Fırın, WashTower gibi önde gelen ürünlerinin oyuncak versiyonları yardımcı oluyor.

Sevimli karakterler ve küçük boyutlu cihazlar, LG Beyaz Eşya Şirketi'nin resmi Instagram hesabı Life's Good Kitchen (@lifesgoodkitchen) da dahil olmak üzere LG'nin çevrimiçi kanallarındaki eğlenceli içeriklerde görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Marka İletişim Başkanı Roh Soo-kie, "IFA ziyaretçilerine, PLAYMOBIL işbirliği ile oluşturulan harika yeni oyuncak koleksiyonumuzun ön izlemesini sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Tüketiciler bu koleksiyonluk, figür oyuncaklara 2023'ün başlarından itibaren özel etkinlik ve promosyonlarla sahip olabilecekler. Benzersiz müşteri deneyimleri sunan ve LG'nin daha iyi bir yaşam için inovasyona devam eden bağlılığını vurgulayan etkileşimli etkinlikler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya, Berlin'deki IFA 2022 (2-6 Eylül) ziyaretçileri, LG'nin sergi standında (Salon 18, Messe Berlin) yeni oyuncak koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LG, IFA 2022'de ayrıcalıklı Playmobil Figür Oyuncak Koleksiyonunu sergiliyor - Son Dakika

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