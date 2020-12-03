LG buhar özellikli çamaşır makineleri bakterileri yok ediyor

LG, buhar özellikli çamaşır makineleriyle üst düzeyde hijyen sağlarken alerji ve solunum problemlerine neden olan alerjenleri yüzde 99,9 yok ediyor. Kurutucuları ise kapalı ev ortamında giysileri kurutma derdine son veriyor.

LG'nin açıklamasına göre, pandemide ikinci dalganın tüm hızıyla başlaması, kış aylarının gelmesiyle birlikte diğer solunum yolu hastalıklarında da artış yaşanması tüketicilerin sağlıklarına ve hijyenlerine daha da fazla dikkat etmesine neden oluyor.

Sağlıklarını korumak adına temizliği her yönüyle ön planda tutanlar için, yıkadıkları çamaşırları kışın kapalı ortamda kurutmak büyük bir sorun oluyor. Soğuk havalar yüzünden açılamayan pençeler nedeniyle evler yeteri kadar havalanamıyor. Bir de üzerine, iç alanlarda kurutulan çamaşırlar eklenince büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkarılıyor. Ev içerisinde kurutulan çamaşırların yarattığı nemli ortamlar spor adı verilen "tohumları" serbest bırakabilen küf oluşumunu teşvik ediyor. Bu da başta astım ve alerjik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık probleminin tetikleyicisi olarak kabul ediliyor.

LG, toplumun sağlığına maksimum özen gösterdiğimiz bugünlerde, tüketicilerini buhar özellikli çamaşır makineleri ve kurutucularıyla destekliyor. Tüketiciler dilerlerse buhar özellikli çamaşır makinesi ve kurutucuyu ayrı ayrı, dilerlerse de hem yıkama hem de kurutma fonksiyonu olan tek bir makine olarak satın alabiliyor.

Alerjenleri yok eden çamaşır ve kurutma makineleri

LG çamaşır makineleri, buhar özelliğiyle mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. Buhar özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.Şirketin yeni nesil çamaşır kurutma makineleri de, hızlı ve kolay kuruma sağlamanın yanı sıra, buhar teknolojisi ile, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi yüzde 99,9 azaltıyor.

Yapay zeka teknolojisi ile ekstra kolaylık

LG çamaşır makinelerinde buhar özelliğinin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de kullanılıyor. LG AIDD çamaşır makineleri, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı belirliyor.

Akıllı çamaşır makinesi, tişört ve pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18'e varan oranda azaltıyor.LG kurutucular, kurutma işlemi bittikten sonra kendi kendini temizlemesi ve kullanıcının herhangi bir temizlik işlemi yapmaya ihtiyaç duymaması özelliğiyle öne çıkıyor.

Şirket, zorlu sağlık şartları ve kış aylarının gelmesi nedeniyle çamaşır makineleri ve kurutucularda uyguladığı kampanyaları yıl sonuna kadar uzatıyor.