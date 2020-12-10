LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor - Son Dakika

LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor

10.12.2020 12:15
LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor, System.String[]

LG Electronics (LG), TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.

LG Electronics (LG), TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG ThinQ özelliği ile uzaktan da kontrol edilebilen bulaşık makineleri, Quadwash teknolojisi ile püskürtme kollarının aynı anda dört farklı yönde çalışmasını, böylelikle bulaşıkların lekesiz ve daha temiz olmasını sağlıyor.

Hijyen ihtiyacı mutfaklarda da artıyor. Ellerini, kıyafetlerini, evlerini, yiyecekleri gıdaları arındıran tüketiciler, mutfak eşyalarında da ekstra hijyen sağlamayı ihmal etmiyor, tükettikleri gıdaları koydukları mutfak eşyalarında da güvenli temizlik arıyorlar. LG, TrueSteam teknolojisi ile buharın gücünü mutfak eşyalarında hijyen sağlamak için de kullanıyor ve tüketicilerine buhar özellikli bulaşık makinelerini sunuyor.

LG bulaşık makinelerinde kullanılan TrueSteam teknolojisi, yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor.

Şirketin bulaşık makinelerinin bir başka özelliği de çok yönlü temizlik sağlayan Quadwash teknolojisi. İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makinelerinin püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) en köşede kalan bulaşıklar bile tertemiz oluyor.

Ayrıca, püskürtme kollarında bulunan yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde temizleniyor.

LG Bulaşık Makinesi sahipleri, ThinQ uygulamasındaki gerçek zamanlı izleme uygulaması ile evdeki uyumlu LG cihazlarının durumu da kolayca kontrol edilebiliyor.

ThinQ ile, cihazlarını uzaktan açabiliyor, kapatabiliyor, başlatabiliyor, durdurabiliyor veya ayarlarını değiştirebiliyorlar. Uygulamayı ayrıca, makinelerine yeni ve özel programlar indirmek için de kullanabiliyorlar.

Kullanıcılar, evde olmasalar da, bulaşık makinelerinin programını tamamlamasına ne kadar süre kaldığını doğrudan telefondan hızlı bir şekilde görebiliyor, uygulamayı iş biter bitmez kendilerine bildirecek şekilde ayarlayabiliyorlar.

ThinQ uygulaması ile uzaktan müşteri hizmetleri ve servis desteği almak da mümkün oluyor. Uygulama, yapay zeka desteği ile, cihaz durumundan ve kullanım tercihlerinden yararlanarak, cihazı en iyi durumda tutmak için faydalı ipuçları ve öneriler de sunuyor. Evden basit bir bakım gerçekleştirmek için bire bir müşteri desteği sunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı         
11:16
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei