LG buzdolabı kampanyası ile bayram coşkusunu katlıyor

LG, tüm ailenin bir arada olacağı ve uzun yemek masalarının kurulacağı Kurban Bayramı'na, özel buzdolabı kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1–31 Temmuz 'da geçerli kampanya ile LG, geniş iç hacmi sayesinde daha fazla yiyecek depolamaya olanak sağlayan buzdolabı "LG InstaView GR-Q31FMKHL" modeli alanlara, "LG A9ESSENTIAL" kablosuz dik süpürge hediye ediyor.

LG, tüm ailenin bir arada olacağı ve uzun yemek masalarının kurulacağı Kurban Bayramı'nı, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyası ile kutluyor.

Kampanya kapsamında, "LG GC-Q22FTQK" ve "LG GC-Q247CSBV" modeli buzdolabı satın alan kullanıcılar, buzdolabı ile birlikte "LG A9ESSENTIAL" kablosuz dikey süpürge alması durumda, anında 2 bin TL indirim kazanıyor.

Kampanyaya ek olarak, LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından, LG InstaView modelleri hariç; tüm buzdolabı modellerinden birini satın alan ve www.lgkampanya.com adresine girip kayıt yapan tüketiciler ise 200 TL değerinde Carrefour hediye çekinin sahibi oluyor.

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LG InstaView Buzdolapları soğuk hava kaybını önlüyor

"LG IntaView Door-in-Door" Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, tıklama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor; gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.

"LG Dondurucu Üstte Buzdolabı", LG Nature Fresh özelliğiyle, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5? aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling?™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.