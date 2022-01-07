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LG, çamaşır yıkama çözümlerini CES 2022'de sergiliyor - Son Dakika

LG, çamaşır yıkama çözümlerini CES 2022'de sergiliyor

07.01.2022 12:32
LG, çamaşır yıkama çözümlerini CES 2022'de sergiliyor

LG'nin en son yeniliği olan gelişmiş yapay zeka teknolojisinden yararlanan çamaşır yıkama çözümleri Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) sergileniyor.

LG'nin en son yeniliği olan gelişmiş yapay zeka teknolojisinden yararlanan çamaşır yıkama çözümleri Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) sergileniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), CES 2022'de, yeni çamaşır makinesi - kurutucu ikilisi ve LG WashTower ile çamaşır yıkamanın daha akıllı ve sorunsuz yolunu sergiliyor. Yeni çamaşır yıkama çözümleri, LG'nin gelişmiş Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD™) teknolojisi, kanıtlanmış buhar teknolojisi gibi çamaşır yıkamayı ve kurutmayı her zamankinden daha kolay hale getiren bir dizi işlevi içeriyor.

Yeni çamaşır yıkama çözümü, LG'nin gelişmiş AI DD teknolojisi ile yük boyutunu, kumaş tipini ve bir giyim eşyasının kirlilik seviyesini algılayabilen, otomatik olarak doğru miktarda deterjan ekleyerek ve optimize edilmiş temizlik için yıkama stilini ayarlayan özelleştirilmiş performans sunuyor. Yeni çamaşır makinesi, çamaşırları temiz ve taze tutmak için LG'nin buhar teknolojisini kullanıyor. LG'nin Smart Pairing özelliği, kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlamak için çamaşır makinesinden kurutucuya bilgi göndererek en uygun kurutma döngüsünü tavsiye ediyor.

LG'nin ilk AI DD donanımlı kurutucu modeli, kurutma döngüsüne hassas hareket kontrolü ekleyen ve optimum kumaş bakımı ve daha hızlı kuruma süreleri için uygun ayarları otomatik olarak seçen yeni bir AI döngüsüne sahip. LG'nin AI teknolojisi, cihazın her seferinde kişiye özel kurutma seçenekleri sunabilmesi için kullanıcının çamaşır rutinini ve tercihlerini öğrenmesini de sağlıyor. Kızılötesi sensör, kurutma döngüsü sırasında giysilerin sıcaklığını doğru bir şekilde ölçüyor ve eşit kurutmayı sağlamak için otomatik olarak ayarlamalar yapıyor. Diğer çamaşır kurutma makinesi kombinasyonlarından farklı olarak, Bluetooth eşleme özelliği ile her iki cihaz da sadece çamaşır makinesinin kontrol panelinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Ultra kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla LG'nin DUAL Isı Pompalı kurutuculu en yeni WashTower, geleneksel bir çamaşır yıkama - kurutma makinesi grubuna modern bir alternatif olarak sunuluyor. Önden yüklemeli çamaşır makinesi, temiz, taze giysiler sunmak için AI DD'yi kullanırken, kurutucu, kurutma döngüsü boyunca düşük bir sıcaklıkta kurutarak enerji tüketimini azaltmak için LG DUAL Inverter Isı Pompası teknolojisinden yararlanıyor. Daha düşük toplam yüksekliğiyle LG WashTower, arka duvarla daha az boşluk gerektiren kanalsız tasarımıyla yerden tasarruf edilmesine de yardımcı oluyor. Kanalsız tasarım aynı zamanda kullanıcıları arka kanallara düzenli olarak erişme ve bunları temizleme zorunluluğundan kurtarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "LG'nin gelişmiş AI teknolojisi ve farklılaştırılmış özellikleri ile yeni çamaşır yıkama cihazlarımız, nazik kumaş bakımı ve zahmetsiz giysi yönetimi sunuyor. Gerçek insanların ihtiyaçlarını küresel ev aletleri pazarındaki engin deneyim ve uzmanlığımızla harmanlayarak tüketicilere daha iyi bir yaşam için çözümler sunabiliyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

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Artificial Intelligence, Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: LG, çamaşır yıkama çözümlerini CES 2022'de sergiliyor - Son Dakika
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