LG, CES 2021'de tasarım cihazlarını tanıtıyor

LG Electronics, Mobilya Konseptli Cihazlarının tanıtımını, CES 2021'de yapıyor.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, Mobilya Konseptli Cihazlarının tanıtımını, katılımcıların beğenilerine göre özelleştirilebilen cihazlarla sanal bir yaşam alanı tasarlamalarına olanak tanıyan interaktif bir deneyimle CES 2021'de gerçekleştiriyor.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya şirketinin bu yeni ürünleri, son teknoloji cihazlarla tasarım mobilyalar arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor. Koleksiyonda, InstaView Door-in-Door buzdolabı, buzdolabı ve dondurucu çifti, mikrodalga fırın, bulaşık makinesi, su arıtma cihazı, WashTower ve Styler bulunuyor.

Tüketicilerine, aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda malzeme ve renk kombinasyonu sunan LG'nin Mobilya Konseptli Cihazlar paketi, kullanıcıların her bir ürünü kişisel zevklerine ve evlerindeki herhangi bir odanın dekoruna göre özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Mobilya Konseptli Cihazların birinci sınıf görünümü, paslanmaz çelik, cam, metal ve İtalyan Arpa Industriale tarafından tasarlanan gelişmiş kaplama teknolojisine sahip yenilikçi bir malzeme olan FENIX de dahil olmak üzere farklı ve kaliteli kaplamaların kullanılmasıyla elde ediliyor. Opak, parmak izine dayanıklı ve dokunuşu hoş olan FENIX, son derece dayanıklı olmasının yanı sıra, zamansız ancak belirgin bir şekilde modern bir görünüme de sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

LG, CES 2021'deki sanal galerinin sağladığı yenilikçi deneyim sayesinde, ziyaretçilere koleksiyonun olağanüstü çok yönlülüğünü çevrimiçi olarak deneyimleme fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler, hayal ettikleri iç mekanı tasarlayabilecek ve iç mekanı istedikleri renk ve kaplamalarda LG Mobilya Konseptli Cihazlarla doldurabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Lyu Jae-cheol, "LG Mobilya Konseptli Cihazlar, hem biçim hem de işlev açısından en iyisini sunan çok amaçlı ürünler. Mobilya ve yüksek performanslı ev çözümlerinin şık bir birleşimi olan bu koleksiyonu, daha birleşik, mekansal olarak entegre bir evin yolunu açmaya yardımcı olmak için geliştirdik." ifadelerini kullandı.

LG Mobilya Konseptli Cihazlarını sanal bir yaşam alanında deneyimlemek için 11 Ocak'tan itibaren CES 2021'de LG'nin sanal fuar standı ziyaret edilebilir.

Serinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.