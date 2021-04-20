LG çevrimiçi kampanya videosu 100 milyon görüntülemeye ulaştı

LG Electronics (LG), #CareForWhatYouWear çevrimiçi kampanyasının videosunun dünya çapında 100 milyon kümülatif görüntülemeye ulaştığını duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket, küresel moda atığı sorunu hakkında farkındalık yaratmak ve tüketicileri gezegeni korumaya yardımcı olacak küçük değişiklikler yapmaya teşvik etmek için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde sürdürülebilirlik odaklı kampanyasını başlattı.

Çok izlenen video ve çevrimiçi kampanya, LG'nin ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim) felsefesini yansıtıyor ve şirketin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusunu iletiyor.

LG'nin çevrenin korunmasını hedefleyen birçok ESG girişiminden biri #CareForWhatYouWear, dünyanın her yerindeki tüketicilere umut ve sürdürülebilirlik mesajı vermek için şirketin küresel platformundan yararlanıyor.

Kampanya videosu, tek kullanımlık modanın önemli çevresel etkilerini ve her yıl artan giysi hacmini inceleyerek başlıyor. Video, herkesin sevdiği kıyafetlere daha iyi bakarak, eski kıyafetleri atmak yerine geri dönüştürerek ve onları kullanacak olanlara vererek durumu iyileştirmede nasıl bir rol oynayabileceğinin altını çiziyor.

LG'nin çamaşır makineleri, kurutucuları ve Styler gibi çamaşır çözümleri, kumaş hasarını en aza indiren kapsamlı ancak nazik bir bakımla giysileri temizleyip tazelemenin yanı sıra ömürlerini de uzatıyor. #CareForWhatYouWear, tüketicileri sürdürülebilir giyim hareketine katılmaya ve en sevdikleri kıyafetlerin her mevsim harika görünmesini nasıl sağladıklarını paylaşmaya davet ediyor.

LG, kampanyanın bir parçası olarak, sınırlı sayıda şık, çevreye duyarlı giysiler sunmak için önde gelen çevrimiçi lüks moda perakendecisi NET-A-PORTER ile de işbirliği yaptı. Son derece dayanıklı, makinede yıkanabilir malzemelerden üretilen koleksiyonun temizlik ve bakımı, profesyonel kuru temizlemeye gerek kalmadan evde kolayca yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi'nin Başkanı Lyu Jae-cheol, "Çevreyi koruma sorumluluğunu çok ciddiye alan bir şirket olarak, insanların videomuzu izlediğini, kampanyamızın mesajını benimsediğini ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için yanımızda olduğunu bilmek sevindirici. LG, önemli konularda tüketicilerle iletişim kurmak ve gezegenimiz için daha iyi cihazlar ve teknolojiler geliştirmek için küresel platformundan yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.