LG Chiller, toplu yaşam alanları ve endüstriyel tesislere etkili soğutma sunuyor - Son Dakika

LG Chiller, toplu yaşam alanları ve endüstriyel tesislere etkili soğutma sunuyor

13.03.2021 12:27
LG Chiller, toplu yaşam alanları ve endüstriyel tesislere etkili soğutma sunuyor, System.String[]

LG, Chiller Soğutucu Grubu altında, büyük binalar ve tesisler için etkin soğutma sağlamak üzere tasarlanan ideal, güçlü, enerji verimli ve düşük maliyetli hava soğutma çözümleri sunuyor.

LG, Chiller Soğutucu Grubu altında, büyük binalar ve tesisler için etkin soğutma sağlamak üzere tasarlanan ideal, güçlü, enerji verimli ve düşük maliyetli hava soğutma çözümleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), bireysel kullanım için tasarladığı iklimlendirme çözümlerindeki başarısını toplu yaşam alanları ve endüstriyel binalar için sunduğu HVAC çözümlerinde de sürdürüyor.

LG Chiller Soğutma Grubu, hastane, AVM, kamu ve ofis binaları gibi toplu halde yaşanan binalarda ve endüstriyel alanlardaki havayı nemlendirmeye ve ürünleri kolaylıkla soğutmaya yarıyor.

Özellikle verimli soğutma sağlamak için tasarlanmış LG Soğutma Grubu, büyük binalar ve tesisler için ideal bir çözüm olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik sağlayan, üstün performanslı, düşük maliyetli, enerji verimli olması ve gece sessizliğinde bile gürültüsüz çalışmasıyla dikkati çeken LG Chiller Soğutma Grubu, farklı özellikteki binalar için optimal çözüm sunuyor.

Kolay kurulumu ve esnek sistemi ile avantaj sağlayan LG Chiller Soğutucu Grubu, akıllı olması, üç dil desteği sunması, kolay sorun çözme için yardım menüsü ve uzaktan kontrol edilebilmesiyle de önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

En düşük enerji tüketimine sahip, çevre dostu LG Chiller Soğutucularda, HFC-134a tipi soğutucu akışkan kullanılıyor. HFC-134a tipi soğutucu, akışkan kullanarak enerji tüketimini belirgin biçimde düşürüyor ve maksimum maliyet tasarruflu bir çözüm sunuyor. HFC-134a tipi soğutucu akışkan çevre dostu olmasıyla da tanınıyor.

Ozon tabakasını inceltme olasılığı sıfır olan bu akışkan sayesinde LG Chiller soğutucular çevre dostu tesislerle mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.

LG teknolojisiyle geliştirilen iki kademeli kompresör kullanan LG Chiller, enerji verimini tam yük durumunda tek kademeli kompresöre göre yüzde 10-13 arasında arttırıyor. Kısmi yük durumunda ise enerji verimi en az yüzde 24 daha fazla oluyor.

Farklı ihtiyaçlara farklılaştırılmış çözümler

LG Soğutma Grubu, santrifüj chiller, vidalı ve scroll soğutucu, absorbsiyonlu soğutucu olmak üzere üçe ayrılıyor. Enerji verimliliğini göz önünde bulunduran iki kademeli kompresör sistemine sahip soğutma sistemleri için LG santrifüj chiller modelleri, su soğutmalı ve az gürültülü bir soğutma sistemi için LG vidalı soğutucu modelleri tercih ediliyor.

Kimyasal soğutma çevrimli ve yüksek verimli bir soğutma sistemi için ise LG absorbsiyonlu soğutucu modelleri öneriliyor. Soğutma Sistemleri alanında da geniş bir ürün grubu bulunan LG'nin soğutulmuş sulu merkezi klima çözümleri, özellikle elektrik santralleri ve fabrika gibi alanlarda uzaktan soğutma ihtiyaçları da karşılanabiliyor.

LG Chiller üniteleri Havalandırma, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından AHRI Standardı 550/590 uyarınca en son sürümünde bulunan belgelendirme bölümüne uygun olarak belgelendirilmiş durumda bulunuyor.

Soğutma sistemi ihtiyacı olan işletmeler LG Chiller Soğutma Grubu ürünleri "https://www.lg.com/tr/business/sogutma-grubu" adresinden incelenebiliyor.

Hastane, Enerji, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG Chiller, toplu yaşam alanları ve endüstriyel tesislere etkili soğutma sunuyor - Son Dakika


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